Soundcore Motion Boom für 63 €: Heute gibt's günstig auf die Ohren

Stellt Euch vor, es wäre nicht gerade arschkalt, sondern ein heißer Sommerabend. Ihr sitzt auch nicht Black-Friday-Deals checkend auf der Couch, sondern mit Freunden am Lagerfeuer. Was braucht man da ganz dringend? Ja, ich weiß, was Ihr sagen wollt: Insektenschutz, Bier, Grillgut, Kondome, Bier, eine Frisbeescheibe, 'ne Powerbank und Bier. Aber was braucht man NOCH? Genau, Musik! Frank Giering hat nämlich absolut recht, wenn er im Film "Absolute Giganten" sinniert, dass immer Musik dabei sein müsste, bei allem, was man macht.

Wer dann weder Gitarre noch musikalisches Talent besitzt, greift am besten zu einem Bluetooth-Speaker. Soundcore hat da gerade etwas ganz Feines im Angebot und genau dieses Angebot möchte ich Euch jetzt ans Herz legen:

Soundcore Motion Boom: Deshalb lohnt sich der Black-Friday-Deal für Euch

Preislich könnt Ihr nichts verkehrt machen. Alle Jubeljahre mal wird die Kiste zwar für 63 Euro angeboten, zumeist pendelt der Preis aber zwischen 70 und 90 Euro. Wenn Ihr einen ordentlichen Bluetooth-Speaker also eh benötigt, ist heute ein guter Zeitpunkt. Aber das Gerät lohnt sich auch qualitativ für Euch, selbst wenn es optisch jetzt nicht den großartigsten Eindruck machen mag.

Wir haben den Motion Boom selbst leider noch nicht testen können, aber der Blick auf die Testberichte der Kollegen bescheinigt dem Teil einen wirklich guten Klang. Sowohl Bässe als auch Höhen wissen selbst bei voller Lautstärke noch zu überzeugen. Die versprochene Akkulaufzeit von 24 Stunden lässt sich auch erreichen – aber nicht, wenn Ihr tatsächlich den Hobel die ganze Zeit volle Pulle aufdreht. Apropos Akku: Der Motion Boom fungiert auch als Powerbank, was äußerst praktisch ist, wenn beim Grillabend das Smartphone überraschend die Grätsche macht.

Ihr könnt den Speaker auch ohne App bedienen, aber wenn Ihr Euch die aufs Handy schaufelt, steht Euch ein Equalizer zur Verfügung. Außerdem könnt Ihr per App einstellen, nach welcher Zeit sich das Gerät abschalten soll – und den Akkustand verrät Euch die App ebenfalls.

Na? Klingt das für Euch nicht auch wie Musik in Euren Ohren? Dann schlagt zu – und das am besten doppelt, da Ihr den Speaker für Stereosound mit einem weiteren Motion Boom zusammenschalten könnt.