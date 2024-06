Samsung stellt nicht nur großartige Smartphones her, sondern auch bärenstarke Bauteile wie die Kamerasensoren, die auch die Konkurrenz gerne in eigenen Handys verbaut. Die Südkoreaner haben jetzt drei neue Sensoren vorgestellt, von denen einige in den kommenden Kamerahandys wie dem Galaxy S25 (Ultra) und dem Galaxy Z Flip 6 zum Einsatz kommen könnten.

Neuer Tele-Sensor mit 200 MP

Das Kamerasensor-Trio wird vom ISOCELL HP9 angeführt. Er bietet eine Auflösung von 200 MP bei einer Pixelgröße von 0,56 Mikrometern und einer Sensorgröße von 1/1,4 Zoll. Samsung behauptet, der Sensor sei 12 Prozent lichtempfindlicher und 10 Prozent besser im Autofokus-Kontrast als sein Vorgänger.

Der ISOCELL HP9 von Samsung wurde in erster Linie für den Einsatz in einer Telekamera entwickelt und unterstützt die Tetra-Pixel-Binning-Technologie. Diese kann Bilder mit einer Auflösung von 12 MP erzeugen, indem sie 16 Pixel zu einem einzigen zusammenfasst, was zu schärferen Bildern führen sollte. Außerdem gibt es einen zwei- und vierfachen sensorinternen Zoom, während er in Verbindung mit einem Teleobjektiv für erweiterte Zoomstufen von bis zu 12x verwendet werden kann.

Samsungs neue ISOCELL-Sensoren: 200 MP HP9, 50 MP GNJ, 50 MP JN5. / © Samsung

Überraschenderweise ist der Sensor bereits im Vivo X100 Ultra zu finden, wo er als Teil eines atemberaubenden Kamera-Setups zum Einsatz kommt. Samsung hat noch nicht bestätigt, ob der 200-MP-Sensor auch in seinen kommenden Flaggschiff-Handys zum Einsatz kommt. Sollte dies jedoch der Fall sein, wäre das Galaxy S25 Ultra früh im nächsten Jahr der wahrscheinlichste Kandidat.

Da das aktuelle Galaxy S24 Ultra (Test) mit einer veralteten 10-MP-3x-Telekamera ausgestattet ist, könnte es für Samsung sinnvoll sein, den ISOCELL HP9 mit 200 MP im Galaxy S25 Ultra einzusetzen. Mit dem neuen Sensor könnte das Galaxy S25 Ultra eine deutlich bessere 3-fach-Telekamera erhalten, während die restliche Ausrüstung aus 0,5-fach-, 1-fach- und 5-fach-Knipsen bestehen dürfte.

Neuer Haupt-Shooter für das Galaxy S25?

Samsung stellte auch den ISOCELL GNJ mit 50 MP vor, einen Dual-Pixel-Sensor mit einer Größe von 1/1,57 Zoll und einer Pixelgröße von 1,0 Mikrometern. Das Dual-Pixel-Design ermöglicht eine schnellere und genauere Fokussierung und eine verbesserte Energieeffizienz bei Videoaufnahmen. Außerdem soll die neue Sensorschicht unerwünschte Reflexionen reduzieren und eine bessere Lichtausbeute ermöglichen.

In welchen Galaxy-Kamerahandys könnte der ISOCELL GNJ debütieren? Es ist wahrscheinlich, dass dieser Sensor in High-End- und Flaggschiff-Smartphones, wie dem Galaxy S25, zum Einsatz kommt. Es wäre auch nicht verwunderlich, wenn die kommenden Modelle Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 mit dem besagtem Sensor ausgestattet wären.

Eine bessere Selfie-Kamera

Der ISOCELL JN5 schließlich ist ein weiterer 50-MP-Sensor der Koreaner. Anders als beim GNJ handelt es sich hier jedoch um eine schlankere und kompaktere Version mit einer Sensorgröße von 1/2,76 Zoll und 0,64-Mikrometer-Pixeln. Aufgrund seines Formfaktors ist er eher für Selfie-, Ultraweitwinkel- oder Telekameras als für die Hauptkamera geeignet.

Der ISOCELL JN5 ist der Nachfolger des ISOCELL JN1 und hat die gleiche Auflösung und Größe, aber der neue Sensor bietet verbesserte Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, indem er das Bildrauschen reduziert. Außerdem verfügt er über Samsungs Super-Quad-Phasenerkennung für weniger verwackelte Aufnahmen.

Ist das ein Kamera-Line-up, das Euch jetzt schon Bock auf die S25-Generation Samsungs macht? Oder würdet Ihr Euch ganz andere Sensoren wünschen?