Google Pixel 8 Pro mit Mega-Tarif und Pixel Watch 2 bei Sparhandy!

Knapp eine Woche nach der Vorstellung der neuen Google-Pixel-8-Serie könnt Ihr Euch die Pro-Variante gerade in einem spannenden Angebot bei Sparhandy sichern. Zusammen mit dem einem 65-GB-Tarif von Vodafone spart Ihr hier effektiv rund 10 Euro pro Monat. Wie das geht und wie viel Ihr tatsächlich zahlt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Hat es Euch das Google Pixel 8 Pro angetan, müsst Ihr mit einem Preis von mindestens 1.099 Euro rechnen. Habt Ihr also nicht einfach mal 1.000 Euro unter der Couch gefunden, sind Tarif-Deals genau das Richtige für Euch. Bei Sparhandy gibt es das neue Flaggschiff nun mit passendem Handytarif von Vodafone und 65 GB Datenvolumen für monatlich 44,99 Euro.

Das Google Pixel 8 Pro nutzt einen 6,7-Zoll-Bildschirm mit LTPO-Technologie und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Als Prozessor findet sich dieses Jahr der hauseigene Google Tensor G3 mit satten 12 GB RAM. Bei diesem Deal erhaltet Ihr zudem die Variante mit 128 GB Gerätespeicher.

Neben einer Software-Garantie von 7 Jahren, sprach Google jetzt auch davon, Ersatzteile bis 2030 zur Verfügung zu stellen. In unserem ersten Test zum Google Pixel 8 Pro konnten wir das Highlight, die Kamera, bisher leider nicht testen, hoffen hier aber auf einige positive Überraschungen.

Sparhandy-Deal zum Google Pixel 8 Pro im Tarif-Check

Preislich hat Google in diesem Jahr, im Vergleich zum Pixel 7 Pro (Test), noch einmal 200 Euro aufgeschlagen, was sich auch in den Angeboten niederschlägt. Bei diesem Deal schließt Ihr einen Mobilfunkvertrag mit Vodafone (zur Tarifübersicht) ab, bei dem Ihr monatlich 65 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Anbieters nutzen könnt. Die Download-Bandbreite beträgt maximal 500 MBit/s und Ihr geht eine Laufzeit von 24 Monaten ein.

Die Google Pixel Watch 2 gibt es gratis zum Google Pixel 8 Pro dazu. / © nextpit

Dafür zahlt Ihr 44,99 Euro monatlich sowie einmalig 156,93 für das Smartphone, die Anschluss- und Versandgebühr. Andererseits erhaltet Ihr einen Wechselbonus von 100 Euro und eine gratis Pixel Watch 2 im Wert von 399 Euro obendrauf, wenn Ihr vor dem 16. Oktober bestellt. Seid Ihr bereits Vodafone-Kunden, könnt Ihr mit der GigaKombi sogar noch einmal 5 Euro monatlich sparen und bekommt noch einmal 20 GB Datenvolumen zusätzlich.

Eigenschaft Pixel-8-Deal Tarif Vodafone Smart M Spezial Datenvolumen 65 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44,99 € Einmalige Kosten 156,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.236,69 € Wechselbonus 100,00 € Reguläre Gerätekosten Google Pixel 8 Pro – 1.099,00 € Google Pixel Watch 2 – 399,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 15,05 € Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, spart Ihr hier effektiv 15,05 Euro, wenn Ihr das Angebot mit den regulären Gerätekosten ohne einen Mobilfunktarif vergleicht. Dementsprechend zahlt Ihr für den Tarif effektiv nichts.

Lohnt sich das Pixel-Angebot von Sparhandy?

Derzeit gibt es kaum einen besseren Deal für die Vielsurfer unter Euch. Dank des Wechselbonus spart Ihr hier richtig Geld und habt zudem einen spannenden 5G-Tarif mit sattem Datenvolumen zur Verfügung. In der Regel zahlt Ihr bei den meisten Deals zum Google Pixel 8 Pro sogar noch etwas drauf, was hier nicht der Fall ist. Dennoch müsst Ihr für Euch selbst entscheiden, ob Ihr bereit seid, 44,99 Euro monatlich an den Anbieter zu zahlen.

Außerdem solltet Ihr Euch etwas beeilen. Denn die Vorbesteller-Aktion, in der Ihr die neue Pixel Watch 2 erhaltet, gilt nur noch bis zum 16. Oktober.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind 65 GB Datenvolumen schon zu viel für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!