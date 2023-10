OnePlus Open: Alle Infos zu dem ersten OnePlus-Foldable

Ursprünglich wurde angenommen, dass das OnePlus Open im September dieses Jahres offiziell vorgestellt wird. Der neueste Bericht des Tippgebers Max Jambor deutet jedoch darauf hin, dass das OnePlus Open am 19. Oktober auf einer Veranstaltung in New York angekündigt wird.

OnePlus today announced that #OnePlusOpen is launching “soon”



Now let me tell you guys what soon means: The very first foldable smartphone from @OnePlus is launching October 19th! 🗓️



I’m truly excited about this device!