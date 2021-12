Gratis statt 0,50 €: Dieses Mobile Game wirft Euch ins kalte Wasser!

Mobile Game "Naboki" für Android gibt's aktuell umsonst

Rabattaktion läuft nur noch bis Dienstag Abend

Spiel ist mit 4,8 Sternen bewertet, kostet sonst 50 Cent

Wir starten auch diese Woche mit einer kostenlosen App und dabei habe ich Euch "Naboki" herausgesucht. Das mobile Game ist ein Puzzlespiel, das schon nach wenigen Minuten Spielzeit knifflig wird. Denn die App schmeißt Euch einfach ins kalte Wasser und verrät nicht, was Eure Aufgabe ist. Wollt Ihr ganz spoilerfrei loslegen, findet Ihr hier die Download-Links. Für iOS ist das Spiel leider nicht gratis, kostet aber nur 99 Cent.

Kurios ist bei Naboki, dass es keinerlei Menüs oder Einstellungsmöglichkeiten gibt. Weder einen Dark-Mode, noch Angaben über den Entwickler, lediglich die Musik beim Spiel könnt Ihr deaktivieren. Wenn Ihr vor dem Download gerne wissen wollt, wie Naboki funktioniert, stelle ich Euch das einmal kurz vor.

Spoilerwarnung: So funktioniert Naboki

Was ich bereits als Mini-Spoiler verraten habe: Naboki ist ein Puzzlespiel, in dem Ihr nicht wirklich gesagt bekommt, was zu tun ist. Ihr seht nur einen Würfel auf dem Display Eures Smartphones, den Ihr antippen könnt. Tippt Ihr ihn an, fliegt er in Richtung des aufgezeichneten Pfeils vom Display. Schon beim zweiten Rätsel seht Ihr aber einen Pfeil, der von anderen Würfeln umringt wurde.

Ihr müsst die Würfel anklicken und den Bildschirm leeren! / © NextPit

Ihr steckt fest, könnt den Würfel aber auf dem Display mit Wischbewegungen drehen. Und so kommt Ihr der Lösung dann auch schon näher. Denn die anderen Würfel haben hinten Pfeile, die wiederum eine Richtung anzeigen. So leert Ihr nach und nach den Bildschirm und kommt zum nächsten, komplexeren Rätsel. Das Ganze macht echt süchtig!

Später wird's bei Naboki dann echt knfifflig! / © NextPit

Ist der Download von "Naboki" sicher?

Ladet Ihr Euch Naboki derzeit herunter, bekommt Ihr die eigentlich kostenpflichtige Vollversion des Games. In-App-Käufe oder Werbung gibt es hier nicht. Und auch wenn Ihr in der App keine Informationen bekommt, der Entwickler nennt sich Maciej Targoni und sein Entwicklerstudio heißt "RainbowTrain". Die Datenschutzerklärung ist kurz und knapp: Naboki sammelt schlichtweg keine Nutzungsdaten.

Das bestätigt auch die Webseite "Exodus", die Antoine in seiner Anleitung zum Finden kostenloser Apps empfiehlt. Laut Exodus enthält Naboki nur einen Analysetracker von Google und braucht eine Berechtigung: Zugang zum Internet. Das ist verkraftbar und so steht dem Download in dieser Hinsicht nicht viel im Weg!