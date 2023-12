Kommt das Samsung Galaxy S24 mit massiven Kühlkammern?

In wenigen Wochen wird Samsung voraussichtlich das Galaxy S24 und seine beiden Artgenossen vorstellen . Ihr müsst nicht auf diesen Tag warten, um zu sehen, was es Neues gibt, dank einer Reihe von Leaks, die immer wieder auftauchen und viele wichtige Funktionen der Flaggschiff-Smartphones bestätigen. Neue Informationen aus diesen Leaks enthüllten zusätzliche Spezifikationen über das Trio, einschließlich größerer thermischer Systeme.

Während frühere Tippgeber vor allem die Highlights des Galaxy S24 enthüllten, zeigt der neueste Leak von Windows Report die vermeintlich vollständigen Spezifikationen dieser Geräte zusammen mit offiziell aussehenden Bildern und Farbbezeichnungen.

Bekommt das Samsung Galaxy S24 größere Dampfkammern?

Neu an dem Bericht ist vor allem, dass die gesamte Galaxy-S24-Serie mit größeren Dampfkammern ausgestattet sein soll. Das kleinste Galaxy S24 hat demnach eine 1,5-mal so große Kammer wie das Galaxy S23. Das Galaxy S24+ hingegen verfügt über ein etwas größeres Thermalsystem mit 1,6-mal mehr Fläche als sein Vorgänger. Samsungs Galaxy S24 Ultra hingegen hat mit 1,9x die beeindruckendste Vergrößerung der Dampfkammer im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra.

Die Vergrößerung des Kühlsystems bedeutet wahrscheinlich, dass Samsung die von den neuen Chipsätzen Exynos 2400 und Snapdragon 8 Gen 3 erzeugte Hitze besser bewältigen will. Letzterer soll über einen neuen Octa-Core-Prozessor mit höheren Taktraten verfügen. Erste Benchmarks deuten darauf hin, dass er die Grafikleistung massiv steigern und zusätzliche maschinelle Lernfähigkeiten bieten wird.

Es bleibt unklar, ob die größeren Dampfkammern absichtlich entwickelt wurden, um die Verwendung des Exynos-2400-SoC im Galaxy S24 und Galaxy S24+ zu kompensieren, da die vorherige Exynos-2200-SoC Generation für Überhitzungsprobleme berüchtigt war. Man kann davon ausgehen, dass die bessere Thermik nur dazu dient, die Leistung der Handys bei intensiver Nutzung, z. B. beim Spielen, stabil und kühler zu halten.

Offizielles Rendering und Farben des Samsung Galaxy S24 Ultra / © Windows Report

Samsung Galaxy S24 AI-Funktionen, Farben und Ladegeschwindigkeit

Zu den anderen neuen Details, die in dem Bericht erwähnt werden, gehört, dass alle Galaxy-S24-Modelle die Vorteile der KI durch Echtzeitübersetzung in den Nachrichten nutzen werden. Die Quelle erwähnt, dass zum Start mehrere Sprachen unterstützt werden. Auch bei der Fotosuche soll KI zum Einsatz kommen, ähnlich wie bei Googles Fotos-App. Berichten zufolge ist ein generatives KI-Tool an Bord.

Die Farben von Samsungs Galaxy S24 und S24 Plus sollen mit denen des Galaxy S24 Ultra identisch sein / © Windows Report

Das Samsung Galaxy S24 Ultra soll in vier Standardfarben erhältlich sein: Schwarz, Gelb, Grau und Violett. Es wurde erwähnt, dass der Titanrahmen exklusiv für das Ultra-Modell vorbehalten ist. Das Galaxy S24 und das S24+ werden die gleichen Farben haben wie das Ultra, aber sie tragen andere Namen.

Der Super-Fast-Charge-2.0-Standard soll auch für das Galaxy S24+ und das Galaxy S24 Ultra eingeführt werden, aber es ist bisher nicht bekannt, ob es Hinweise auf schnellere Ladegeschwindigkeiten bei den beiden Modellen geben wird. Gleichzeitig wurde das Ultra mit "Fast Wireless Charging 2.0" bezeichnet, was vielleicht auf den Qi2-Ladestandard hindeutet.

Würdet Ihr das Samsung Galaxy S24 aufgrund der neuen Chips und des besseren Kühlsystems kaufen? Wir freuen uns auf Eure Meinung zu dem Thema.