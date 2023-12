Smartwatch zu Weihnachten: Samsung Galaxy Watch 5 Pro richtig günstig!

MediaMarkt und Saturn bieten Euch für kurze Zeit die Samsung Galaxy Watch 5 Pro in der Bluetooth-Variante mit sattem Rabatt an. Die Smartwatch mit der optimierten Akkulaufzeit gibt es hier, passend zur Weihnachtszeit, für 229 Euro, statt der üblichen 280 Euro. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut und verraten Euch, ob sich das Angebot lohnt.

Panik macht sich breit, die Innenstädte werden voller und überall erklingt "All I want for Christmas" aus den Stereo-Boxen der Kaufhäuser. Das alles sind klare Anzeichen dafür, dass Weihnachten vor der Tür steht. Fehlt Euch noch das passende Geschenk für Eure Liebsten, haben MediaMarkt und Saturn gerade einen spannenden Deal zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro für Euch. Die Premium-Smartwatch gibt es hier für 229 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 5 Pro Sehr gute Verarbeitung | längere Akkulaufzeit als Vorgänger | Turn-by-Turn-Navigation

Samsung hat 2022 mit der Galaxy Watch 5 Pro die erste Pro-Variante der beliebten Smartwatch-Reihe auf den Markt gebracht. Dabei setzt der Hersteller vor allem auf ein robusteres Titanium-Gehäuse mit einem Durchmesser von 45 Millimetern. Das helle AMOLED-Display sorgt zudem dafür, dass Ihr selbst bei direkter Sonneneinstrahlung noch alles erkennen könnt.

Zu teuer? Die besten Gutscheine zu Weihnachten verschenken

Der BioActive-Sensor an der Unterseite der Galaxy Watch 5 Pro misst alle Arten von Körperdaten. / © NextPit

Möchtet Ihr alle Funktionen problemlos nutzen, benötigt Ihr allerdings ein Samsung-Ökosystem. Hier bindet sich die Galaxy Watch 5 Pro zudem nahtlos ein. Für Sportler eignet sich die Uhr ebenfalls sehr, da sie auf der Rückseite über einen Bioactive-Sensor verfügt und der Akku länger hält, als noch bei den Vorgängermodellen. In unserem Test zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro verraten wir Euch übrigens, wie gut sich die Smartwatch in der Praxis schlägt.

So gut ist der Deal zur Samsung Galaxy Watch 5 Pro wirklich

Preislich macht Ihr hier nicht viel falsch. Denn die Samsung Galaxy Watch 5 Pro kostet Euch in der Regel mindestens 280 Euro. Bei MediaMarkt und Saturn hingegen zahlt Ihr nur 229 Euro. Auch der nächstbeste Preis liegt mit 279,70 Euro deutlich höher. Hierbei handelt es sich zudem um einen Bestpreis. Idealo zeigt zwar zwei günstigere Angebote kurz vor Black Friday, allerdings handelte es sich dabei um Refurbished-Artikel.

Passend dazu: Die besten Smartwatches 2023

Bei MediaMarkt und Saturn habt Ihr zudem noch die freie Auswahl der Farben. Während Ihr auf die Bluetooth-Technologie beschränkt seid, könnt Ihr aus den Farben Grau und Schwarz frei wählen. Möchtet Ihr jemandem also eine Freude mit einer neuen Smartwatch machen, könntet Ihr jetzt schon das passende Geschenk zu Weihnachten gefunden haben.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Samsung Galaxy Watch 5 Pro spannend für Euch oder greift Ihr direkt zur Watch-6-Serie? Lasst es uns wissen!