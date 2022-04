Kostenlose Apps für iOS & Android: Diese Downloads sind aktuell gratis

NEXT PIT TV

Habt Ihr ein Smartphone mit iOS oder Android, sollte Euch dieser Artikel interessieren! Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein und da die Apps und Games kostenlos sind, riskiert Ihr ja auch nichts. Ihr solltet Euch aber beeilen: Generell sind diese Downloads nur wenige Tage kostenfrei und bei iOS wird leider auch nicht einmal angezeigt, wie lange diese Gratis-Phase anhält.

Der übliche Tipp am Rande: Falls Ihr eine interessante App seht, aktuell aber keinen Speicherplatz übrig habt, solltet Ihr die App trotzdem kurz installieren. Alles, was Ihr Euch aufs Handy schaufelt, wandert in Eure Bibliothek. Somit könnt Ihr die App direkt wieder löschen und bei Bedarf kostenlos neu installieren.

Diese Gratis-Inhalte gibt's aktuell im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Screen on (0.69 €) : Stellt den Bildschirm Eures Telefons so ein, dass er an bleibt, wenn bestimmte Apps geöffnet sind, z. B. Spiele, Nachrichten und andere. (in deutscher Sprache)

: Stellt den Bildschirm Eures Telefons so ein, dass er an bleibt, wenn bestimmte Apps geöffnet sind, z. B. Spiele, Nachrichten und andere. (in deutscher Sprache) Schöner Schlaf Pro (7,49 €) : Nutzt Naturgeräusche und weißes Rauschen, um leichter einzuschlafen. (in deutscher Sprache)

: Nutzt Naturgeräusche und weißes Rauschen, um leichter einzuschlafen. (in deutscher Sprache) Paper Ocean Live Wallpaper (1,19 €) : Macht Euer Handy fit für den Sommer mit diesem tropischen Live-Hintergrundbild mit Themen, Tag- und Nachtzyklen und vielem mehr.

: Macht Euer Handy fit für den Sommer mit diesem tropischen Live-Hintergrundbild mit Themen, Tag- und Nachtzyklen und vielem mehr. Battery Charger Slideshow (0,69 €) : Zeigt Eure Lieblingsfotos an, wenn das Handy aufgeladen wird.

Kostenlose Android-Spiele

Tales of Illyria:Fallen Knight (0,99 €) : Die erste Episode der Serie, in der Ihr Euren eigenen Weg in diesem storybasierten RPG wählt.

: Die erste Episode der Serie, in der Ihr Euren eigenen Weg in diesem storybasierten RPG wählt. Tales ofIllyria: The Iron Wall (0,99 €) : Verteidigt die Eisenmauer als Kepri, eine Priesterin in einem Land, in dem Frauen nicht gerade respektiert werden. Zweite Episode der Serie.

: Verteidigt die Eisenmauer als Kepri, eine Priesterin in einem Land, in dem Frauen nicht gerade respektiert werden. Zweite Episode der Serie. Tales of Illyria: Destinies (0,99 €) : Entdeckt in der dritten Episode mehr persönliche Geschichten mit über 60 Stunden Spielzeit.

: Entdeckt in der dritten Episode mehr persönliche Geschichten mit über 60 Stunden Spielzeit. Cooking Quest VIP (1,09 €) : Habt Ihr genug von storylastigen Spielen? Entspannt Euch, indem Ihr Euren eigenen Imbisswagen managt, Euch auf die Suche nach Zutaten begebt und Euer Business ausbaut. (in deutscher Sprache)

: Habt Ihr genug von storylastigen Spielen? Entspannt Euch, indem Ihr Euren eigenen Imbisswagen managt, Euch auf die Suche nach Zutaten begebt und Euer Business ausbaut. (in deutscher Sprache) Stickman Ghost 2 (0,59 €) : Der Stickman kämpft jetzt auch im Weltraum! Hackt und schlagt Euch in diesem Actionspiel durch ganze Reihen von Monstern. (in deutscher Sprache)

: Der Stickman kämpft jetzt auch im Weltraum! Hackt und schlagt Euch in diesem Actionspiel durch ganze Reihen von Monstern. (in deutscher Sprache) Crisis of the Middle Ages (0,99 €) : Ein charmantes RPG im Stil der alten Schule mit einem schrägen Sinn für Humor.

Diese kostenlosen iOS-Apps gibt's derzeit im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

Video Rotate & Flip (2,29 €) : Korrigiert schnell Videos, die gespiegelt oder umgedreht gespeichert wurden, und zwingt Eure Freunde nicht mehr, Eure Clips im falschen Format zu sehen. (in deutscher Sprache)

: Korrigiert schnell Videos, die gespiegelt oder umgedreht gespeichert wurden, und zwingt Eure Freunde nicht mehr, Eure Clips im falschen Format zu sehen. (in deutscher Sprache) Lineal-Maßband (2,29 €) : Nutzt AR, um Längen mit der Kamera Eures iPhones zu messen. (in deutscher Sprache)

: Nutzt AR, um Längen mit der Kamera Eures iPhones zu messen. (in deutscher Sprache) Witch for Twitch (5,99 €) : Ihr könnt nicht ohne Twitch-Streams und -Aufnahmen leben? Nehmt sie mit auf Eure Apple Watch.

: Ihr könnt nicht ohne Twitch-Streams und -Aufnahmen leben? Nehmt sie mit auf Eure Apple Watch. Focal (3,49 €) : Motiviert Euch selbst, Euch auf die Aufgabe zu konzentrieren, die in jedem Moment am wichtigsten ist.

: Motiviert Euch selbst, Euch auf die Aufgabe zu konzentrieren, die in jedem Moment am wichtigsten ist. Schlaf-Sounds (2,29 €) : Eine weitere Schlaf-App mit weißem Rauschen und Naturgeräuschen, die Euch schneller einschlafen lassen. (in deutscher Sprache)

: Eine weitere Schlaf-App mit weißem Rauschen und Naturgeräuschen, die Euch schneller einschlafen lassen. (in deutscher Sprache) Let's Led (1,09 €) : Verwendet Euer iPhone oder iPad als LED-Display-Ticker, mit persönlichen Nachrichten oder einfach als Uhr.

Kostenlose iOS-Spiele

13's (2,29 €) : Ähnlich wie bei Spielen wie Threes und 2048 müsst Ihr die Kacheln ziehen, um die Zahl 13 zu erreichen.

: Ähnlich wie bei Spielen wie Threes und 2048 müsst Ihr die Kacheln ziehen, um die Zahl 13 zu erreichen. Crazy Caps HD (1,09 €) : Ein weiteres 3-Gewinnt-Spiel mit einem geteilten Bildschirm, vier Spielmodi und ohne In-App-Käufe. (in deutscher Sprache)

: Ein weiteres 3-Gewinnt-Spiel mit einem geteilten Bildschirm, vier Spielmodi und ohne In-App-Käufe. (in deutscher Sprache) Pre K Vorschul-Lernspiele (5,99 €) : Einfache Minispiele für Kinder mit Karteikarten, Gedächtnisspielen und mehr.

: Einfache Minispiele für Kinder mit Karteikarten, Gedächtnisspielen und mehr. Galaxia 4 (1,09 €): Ein Klon von Galaxian und Space Invaders, den Ihr auf der Apple Watch spielen könnt.

€): Ein Klon von Galaxian und Space Invaders, den Ihr auf der Apple Watch spielen könnt. Block gegen Block (5,99 €) : Eine weitere Variante der Tetris-Formel, dieses Mal nicht auf 4 Blöcke beschränkt und gegen die KI.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr vielleicht andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Zögert nicht, uns Eure Vorschläge in den Kommentaren mitzuteilen. Ansonsten: Bis Samstag, wenn es die nächsten kostenlosen Apps gibt.