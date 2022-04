Kostenlose Apps für Euer Handy: Gratis-Downloads für iOS & Android

Wusstet Ihr, dass es sowohl im Google Play Store als auch im AppStore von Apple kostenlose Apps gibt? Damit meinen wir keine Gratis-Apps wie WhatsApp oder Facebook, sondern Rabatt-Aktionen von Pro-Versionen oder sonstigen Bezahl-Apps. Hier geht's zur ersten Ausgabe unserer Auswahl an Gratis-Apps für diese Woche.

NEXT PIT TV

Mit Rabatt-Aktionen könnt Ihr Euch kostenpflichtige Apps im Google Play Store oder im AppStore gratis sichern. Da es allerdings viel Arbeit ist, die Gratis-Apps herauszusuchen, stellen wir Euch zweimal pro Woche eine Auswahl zusammen. Dabei solltet Ihr Euch ein wenig beeilen, denn die Rabatt-Aktionen gelten in der Regel nicht lange.

Kleiner Tipp: Habt Ihr eine App gefunden, könnt sie aber im Moment nicht wirklich gebrauchen? Installiert Euch die App trotzdem und löscht sie direkt wieder von Eurem Gerät. Auf diese Weise wird die App Teil Eurer gekauften Apps und Ihr könnt sie erneut kostenlos installieren, wenn Ihr sie braucht. Eine gute Möglichkeit, um eine kurzlebige Werbeaktion nicht zu verpassen!

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps für Euer Android-Handy

Gratis-Spiele für Euer Android-Handy

Zombie Age 3 Premium (0,99 €) : Steuert einige beliebte (und offenbar nicht-lizensierte?) Charaktere und vernichtet die Zombies in diesem cartoonhaften Side-Scroller

: Steuert einige beliebte (und offenbar nicht-lizensierte?) Charaktere und vernichtet die Zombies in diesem cartoonhaften Side-Scroller Dungeon Princess 2 (9,49 €) : In dieser Mischung aus Schurken- und Strategie-RPG könnt Ihr Eure Kriegerprinzessin anpassen, um geheimnisvolle Verliese zu erkunden

: In dieser Mischung aus Schurken- und Strategie-RPG könnt Ihr Eure Kriegerprinzessin anpassen, um geheimnisvolle Verliese zu erkunden Dungeon999 (0,89 €) : Erforscht 999 Etagen voller Schleim und verbessert dabei Eure Charaktere mit Gegenständen, magischen Fähigkeiten und schlechten Witzen (keine deutsche Sprachausgabe)

: Erforscht 999 Etagen voller Schleim und verbessert dabei Eure Charaktere mit Gegenständen, magischen Fähigkeiten und schlechten Witzen (keine deutsche Sprachausgabe) Theme Park Simulator (1,19 €) : Ein Simulationsspiel, in dem Ihr durch einen virtuellen Freizeitpark laufen könnt (keine deutsche Sprachausgabe)

Kostenlose Apps und Mobile Games im AppStore

Gratis-Apps für Euer iPhone und iPad

Gratis-Spiele für Euer iPhone und iPad

HappyTruck (2,29 €) : Ein weiterer physikbasierter Side-Scroller. Bringt Euren Truck innerhalb des Zeitlimits ans Ende des Levels (keine deutsche Sprachausgabe)

: Ein weiterer physikbasierter Side-Scroller. Bringt Euren Truck innerhalb des Zeitlimits ans Ende des Levels (keine deutsche Sprachausgabe) Vpet (8,99 €) : Vermisst Ihr die 90er Jahre? Lasst den Tamagotchi-Wahnsinn auf Eurem iPhone wieder aufleben

: Vermisst Ihr die 90er Jahre? Lasst den Tamagotchi-Wahnsinn auf Eurem iPhone wieder aufleben Tank Battle (5,49 €) : Ein weiteres Spiel im Retro-Stil, diesmal in Anlehnung an den 8-Bit-Konsolentitel Battle City. (keine deutsche Sprachausgabe)

: Ein weiteres Spiel im Retro-Stil, diesmal in Anlehnung an den 8-Bit-Konsolentitel Battle City. (keine deutsche Sprachausgabe) Sandbox Planet (7,99 €) : Ein Universums-SIMULATOR, in dem man verschiedene Himmelskörper platzieren und ihre Interaktion beobachten kann (keine deutsche Sprachausgabe)

: Ein Universums-SIMULATOR, in dem man verschiedene Himmelskörper platzieren und ihre Interaktion beobachten kann (keine deutsche Sprachausgabe) Wordlito (1,09 €) : Ein weiterer Wordle-Klon, diesmal aber zumindest mit Barrierefreiheit und Voiceover-Funktionen, einschließlich eines interessanten Split-Screen-Modus fürs iPad (keine deutsche Sprachausgabe)

Wie findet Ihr unsere aktuelle Auswahl an Gratis-Apps? War etwas für Euch dabei? Teilt es uns in den Kommentaren mit. Falls ihr eine App gefunden habt, die in der Zwischenzeit schon wieder kostenpflichtig geworden ist, würden wir uns ebenfalls über einen Kommentar freuen.