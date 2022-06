21 Gratis-Apps für iOS & Android: Kostenlose Downloads für Euer Handy

Jetzt in diesem Moment gibt es mindestens 21 Apps für Android und iOS, die Ihr gratis herunterladen könnt. Dabei meinen wir natürlich nicht die Apps, die es immer gratis gibt. Sondern Rabattaktionen, in denen es Anwendungen für kurze Zeit gratis gibt. Da die Freebies meist nicht lange gültig sind, geht es schnell los!

In unseren wöchentlichen Artikeln zu Gratis-Apps für iOS und Android gibt es nur eine Bedingung: die Anwendungen müssen sonst Geld kosten und vorübergehend kostenfrei sein. Dabei beziehen wir uns auf die preisliche Hürde beim Download und nicht auf In-App-Käufe. Alle nachfolgenden Anwendungen könnt Ihr umsonst ausprobieren und in vielen Fällen sogar ohne Werbung und Einschränkungen nutzen.

Natürlich können wir bei unseren Gratis-Apps nicht zu 100 Prozent garantierten, dass sie zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihr sie lest, immer noch umsonst sind. Gerade unter iOS gibt es keine Angaben darüber, wie oft eine Apps noch kostenfrei ist. Bitte seht uns also nach, wenn es mal eine angebliche Gratis-App gibt, die wieder Geld kostet – das ist kein Täuschungsversuch von uns, sondern liegt in der Natur der Sache.

Wollt Ihr selbst nach kostenlosen Apps suchen? Hier geht's zu unserem Leitfaden, um kostenlose Apps für Android und iOS zu finden.

Tipp: Coole App gefunden, aber zu wenig Speicherplatz auf dem Handy? Dann ladet Euch die App nur kurz herunter und installiert sie erneut, wenn Ihr sie gebrauchen könnt. Denn einmal "gekauft" könnt Ihr sie zukünftig wieder umsonst herunterladen.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Notizen (4,69 €) : Starten wir mit einer Notiz-App, die den simpeln Namen "Notizen" trägt. Die Anwendung ist mit 4,3 Sternen von 1.000 Bewertungen gekrönt worden.

: Starten wir mit einer Notiz-App, die den simpeln Namen "Notizen" trägt. Die Anwendung ist mit 4,3 Sternen von 1.000 Bewertungen gekrönt worden. Nougat Square – Icon Pack (0,79 €) : Ein farbenfrohes Icon-Pack, das Ihr in verschiedenen Launchern aktivieren könnt.

: Ein farbenfrohes Icon-Pack, das Ihr in verschiedenen Launchern aktivieren könnt. AppLock PRO (1,99 €) – nur bis Sonntag: Eine Anwendung, um Apps gegen die Blicke neugieriger Leute zu schützen! Mehr dazu erfahrt Ihr in unserer News zu AppLock PRO.

Kostenlose Android-Spiele

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

ColorSplash Photo ( 0,99 € ): In der Bildbearbeitung ist "Colorkey" eine Technik, bei der Bilder nur eine einzelne Farbe enthalten – der Rest ist Schwarz/Weiß. Hier holt Ihr Euch eine Kamera-App, die genau das macht.

): In der Bildbearbeitung ist "Colorkey" eine Technik, bei der Bilder nur eine einzelne Farbe enthalten – der Rest ist Schwarz/Weiß. Hier holt Ihr Euch eine Kamera-App, die genau das macht. Remove Me – BG Radiergummi (0,99 €) : Apple hat noch keinen "Magischen Radierer" für seine iPhones vorgestellt. Dafür gibt es hier eine Alternative aus dem AppStore.

: Apple hat noch keinen "Magischen Radierer" für seine iPhones vorgestellt. Dafür gibt es hier eine Alternative aus dem AppStore. Visual Piano ( 2,99 € ) : Kein Platz für einen Flügel? Hier gibt's eine 3D-Version für Euer iPhone oder für das iPad!

) : Kein Platz für einen Flügel? Hier gibt's eine 3D-Version für Euer iPhone oder für das iPad! Fisheye Pro (0,99 €): Eine interessante Kamera-App, die Euren Fotos einen witzigen Fisheye-Effekt hinzufügt. Dabei gibt's aber leider einen Qualitätsverlust.

Eine interessante Kamera-App, die Euren Fotos einen witzigen Fisheye-Effekt hinzufügt. Dabei gibt's aber leider einen Qualitätsverlust. Instant Heart Rate+ HR Monitor (1,99 €) : Euer iPhone bietet keinen Herzfrequenzsensor – das ist aber kein Problem! Denn mit Eurer Kamera könnt Ihr Euren Puls regelmäßig messen und Euer Stresslevel messen.

: Euer iPhone bietet keinen Herzfrequenzsensor – das ist aber kein Problem! Denn mit Eurer Kamera könnt Ihr Euren Puls regelmäßig messen und Euer Stresslevel messen. PDF Scanner (1,99 €) : Briefe scannen, Dokumente einlesen und vieles mehr könnt Ihr mit dieser App ganz bequem. Wer braucht schon einen Flachbettscanner?

Kostenlose iOS-Spiele

SPHAZE (0,99 €) : In diesem Spiel müsst Ihr Euch durch Labyrinthe navigieren. Falls Ihr nicht weiterkommt, könnt Ihr Euch Tipps per In-App-Kauf holen.

: In diesem Spiel müsst Ihr Euch durch Labyrinthe navigieren. Falls Ihr nicht weiterkommt, könnt Ihr Euch Tipps per In-App-Kauf holen. Poker Pop (0,99 €) : Ein Knobelspiel, das eine Mischung aus Domino und Poker ist! Wie weit schafft Ihr es?

: Ein Knobelspiel, das eine Mischung aus Domino und Poker ist! Wie weit schafft Ihr es? mySolar (9,99 €) : Spielt doch mal eine Runde Gott und erschafft ein eigenes Sonnensystem, indem Ihr Euren Traumplaneten frei nach Schnauze gestalten könnt.

: Spielt doch mal eine Runde Gott und erschafft ein eigenes Sonnensystem, indem Ihr Euren Traumplaneten frei nach Schnauze gestalten könnt. Puzzle Knight's Tour (0,99 €) : Ein klassisches Schachspiel, das Fans des Genres begeistern wird.

Habt Ihr eine kostenlose App gefunden, die auf einmal wieder Geld kostet? Dann teilt uns das bitte in den Kommentaren mit, sodass wir den Eintrag aus unserer Liste entfernen können. Vielen Dank im Voraus und viel Spaß beim Ausprobieren!