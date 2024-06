Eine weitere brandneue Woche ist in vollem Gange und wieder haben wir für Euch eigentlich kostenpflichtige Apps aus dem Netz gefischt, die jetzt kurzzeitig kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sind. Es ist aber Tempo gefragt, denn diese Promo-Aktionen laufen meistens nur wenige Tage und wir haben keinen Schimmer, wie lange.

Woche für Woche empfehlen wir Euch immer wieder Apps und Spiele, bei denen Eure Privatsphäre im Vordergrund steht und die Euch kein Vermögen kosten. Ihr findet diese Auswahl jeden Sonntag in unseren Top 5 Apps der Woche. Im Gegensatz dazu haben wir die Apps in diesem Beitrag hier jedoch nicht einzeln überprüft. Daher können einige der aufgeführten Apps Werbung enthalten und/oder In-App-Käufe anbieten.

Tipp: Stoßt Ihr auf eine App, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht zwingend braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch, wenn Ihr sie danach direkt wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Equalizer - Bass Booster Pro ( 1,99 € ): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass Euren Musiktiteln das gewisse Etwas fehlt, könnt Ihr mit dieser App für den nötigen Schub sorgen.

): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass Euren Musiktiteln das gewisse Etwas fehlt, könnt Ihr mit dieser App für den nötigen Schub sorgen. Handy List ( 0,49 € ): Habt Ihr Probleme, Euch Dinge zu merken, kann Euch diese praktische App auf die Sprünge helfen.

): Habt Ihr Probleme, Euch Dinge zu merken, kann Euch diese praktische App auf die Sprünge helfen. Xproguard Anti-Theft ( 2,99 € ): Wollt Ihr Euer Handy sicher aufbewahren? Dann installiert doch einfach diese App? Sie kann Euch sogar alarmieren, wenn das Handy ohne Euer Wissen aus Eurer Tasche entfernt wird.

Kostenlose Android-Spiele

Burning Sky VIP ( 1,99 € ): Ein Shoot 'em up, bei dem Ihr gegen unfassbar große Gegner antretet und schnelle Reflexe braucht, um Kugeln auszuweichen, während Ihr Eure ganz eigene Version der Hölle loslasst.

): Ein Shoot 'em up, bei dem Ihr gegen unfassbar große Gegner antretet und schnelle Reflexe braucht, um Kugeln auszuweichen, während Ihr Eure ganz eigene Version der Hölle loslasst. Shadow of Death: Dark Knight ( 3,99 € ). Wählt verschiedene Charaktere und bahnt Euch Euren Weg durch die Levels, ohne Gefangene zu machen.

). Wählt verschiedene Charaktere und bahnt Euch Euren Weg durch die Levels, ohne Gefangene zu machen. Shadow of Death 2 Premium ( 3,99 € ): Mehr Feinde, die Ihr loswerden müsst, und mehr Waffen, mit denen Ihr Tod und Zerstörung anrichten könnt.

): Mehr Feinde, die Ihr loswerden müsst, und mehr Waffen, mit denen Ihr Tod und Zerstörung anrichten könnt. Word Connect Pro 2023 ( 2,99 € ): Ein Kreuzworträtselspiel, das Euer Gehirn ordentlich auf Trab hält, versprochen!

): Ein Kreuzworträtselspiel, das Euer Gehirn ordentlich auf Trab hält, versprochen! Famous Quotes Guessing Pro ( 1,99 € ): Haltet Ihr Euch für ein Genie bei Trivialitäten und Zitaten? Testet Euch mit diesem Spiel!

iOS-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

ChirpOMatic - BirdSong USA ( 4,99 € ): Diese App behauptet, dass sie die Vogelart anhand des aufgenommenen Gesangs erkennen und identifizieren kann.

): Diese App behauptet, dass sie die Vogelart anhand des aufgenommenen Gesangs erkennen und identifizieren kann. Vostok ( 0,99 € ): Seht Ihr Euch selbst als visionäre visuelle Künstler? Wie wäre es, wenn Ihr mit dieser App Eure eigenen visuellen Geschichten aus Eurer Fotosammlung zusammenstellt?

): Seht Ihr Euch selbst als visionäre visuelle Künstler? Wie wäre es, wenn Ihr mit dieser App Eure eigenen visuellen Geschichten aus Eurer Fotosammlung zusammenstellt? ForSure Password Manager ( 12,90 € ): Ihr wollt Eure Passwörter sicher aufbewahren? Dann ist eine Passwortmanager-App wie diese genau das Richtige.

Kostenlose Spiele fürs iPhone und iPad

Vigil RPG ( 2,00 € ): Ein rundenbasiertes Einzelhelden-Rollenspiel, das an die 1980er Jahre erinnert und bei dem die meiste Handlung in Eurer Fantasie stattfindet, basierend auf dem Text.

): Ein rundenbasiertes Einzelhelden-Rollenspiel, das an die 1980er Jahre erinnert und bei dem die meiste Handlung in Eurer Fantasie stattfindet, basierend auf dem Text. AirCoaster ( 0,99 € ): Glaubt Ihr, Ihr könnt eine bessere Achterbahn bauen als alle anderen Vergnügungsparks, in denen Ihr schon gewesen seid? Probiert Eure Ideen hier aus!

): Glaubt Ihr, Ihr könnt eine bessere Achterbahn bauen als alle anderen Vergnügungsparks, in denen Ihr schon gewesen seid? Probiert Eure Ideen hier aus! Orbt XL ( 0,99 € ): In diesem Arcade-Spiel müsst Ihr mit nur einem Tastendruck Hindernissen ausweichen und der Gefahr aus dem Weg gehen.

): In diesem Arcade-Spiel müsst Ihr mit nur einem Tastendruck Hindernissen ausweichen und der Gefahr aus dem Weg gehen. FingerFoos ( 0,49 € ): Tischfußball mit einem Finger? Das ist eine interessante Variante eines Partyspiels.

): Tischfußball mit einem Finger? Das ist eine interessante Variante eines Partyspiels. Tap It and Jump It ( 4,99 € ): Wenn Ihr Euch die Zeit mit einem sinnlosen Spiel vertreiben wollt, ist dies das Richtige! Es macht Spaß, ist sinnlos und macht auf seltsame Weise süchtig.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt am besten die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Einige Apps nutzen clevere Tricks, um Einnahmen zu erzielen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Um Eure persönlichen Daten zu schützen, ist es ratsam, nur die Berechtigungen zu erteilen, die für die Funktion der App erforderlich sind. Eine einfache Wecker-App braucht zum Beispiel keinen Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte. Ebenso benötigt eine Taschenlampen-App nicht Euren Standort.

Wir hoffen, dass diese Empfehlungen Euch helfen, die kostenlosen App-Downloads auf Android- und iOS-Geräten sicher zu genießen.

Und? Gefällt Euch unsere heutige Auswahl an Apps und Spielen? So oder so gibt es bereits Samstag Nachschub, da lesen wir uns spätestens wieder!