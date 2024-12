Denkt dran, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unserer üblichen Rubrik "Top 5 Apps der Woche" unterscheiden. Hier haben wir nicht jede einzelne App selbst angetestet, sondern uns grob an den Bewertungen im App Store und Google Play Store orientiert. Seid also etwas auf der Hut beim App-Download – es könnten In-App-Käufe oder Werbung auf Euch warten.

Unser Dauer-Tipp: Ladet Euch interessante Apps auch dann herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht braucht, oder der Platz auf dem Handy eng wird. Schmeißt sie einfach direkt nach dem Download vom Gerät – die App ist trotzdem in Eure App-Bibliothek gewandert und kann daher jederzeit wieder kostenlos neu installiert werden.

Android-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Was kann ich ausgeben? Premium ( 3,39 € ): Habt Ihr auch das Problem, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist? Dann ist diese App für Euch, die Euch anzeigt, wie viel Kohle Ihr noch verballern dürft im Monat.

): Habt Ihr auch das Problem, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist? Dann ist diese App für Euch, die Euch anzeigt, wie viel Kohle Ihr noch verballern dürft im Monat. PowerAudio ( 0,49 € ): Ein vielseitiger Musik-Player, der Wiedergabelisten unterstützt und auch einen Equalizer an Bord hat.

Kostenlose Android-Spiele

iOS-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Fotoschutz Pro ( 1,99 € ): Mit dieser App schützt Ihr Eure Fotos vor fremden Blicken. Greift lokal auf Eure Bilder zu, indem Ihr einen Code eingebt.

): Mit dieser App schützt Ihr Eure Fotos vor fremden Blicken. Greift lokal auf Eure Bilder zu, indem Ihr einen Code eingebt. Navigate to Photo ( 0,99 € ): Schnappt Euch Eure Lieblings-Navi-App und lasst Euch dort all Eure Fotos anzeigen, die Ihr mit Standortdaten aufgenommen habt.

): Schnappt Euch Eure Lieblings-Navi-App und lasst Euch dort all Eure Fotos anzeigen, die Ihr mit Standortdaten aufgenommen habt. Songwriting Studio ( 5,99 € ): Ein perfektes, intuivites Tool für jeden, der Songs schreibt. Ihr könnt schnell eine Melodie festhalten, Akkorde erfassen, findet aber auch einen ausgereiften Text-Editor und ein Reime-Lexikon vor.

): Ein perfektes, intuivites Tool für jeden, der Songs schreibt. Ihr könnt schnell eine Melodie festhalten, Akkorde erfassen, findet aber auch einen ausgereiften Text-Editor und ein Reime-Lexikon vor. Type Freely ( 0,99 € ): Die App Type Freely ist ein unkomplizierter Weg, um Eure Texte frei und professionell zu schreiben und als HD-Bild in sozialen Medien zu teilen.

): Die App Type Freely ist ein unkomplizierter Weg, um Eure Texte frei und professionell zu schreiben und als HD-Bild in sozialen Medien zu teilen. Live-Kamera – Hausüberwachung ( 1,49 € ): Mit dieser App überwacht Ihr Euer Zuhause. Ihr seht im Webbrowser einen Live-Videostream auf jedem anderen Gerät, das mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

The Secret of Crimson Manor (0,99 €) : Entdeckt und löst in diesem Point- & Click-Adventure das Geheimnis, das sich im mysteriösen Crimson Manor verbirgt.

: Entdeckt und löst in diesem Point- & Click-Adventure das Geheimnis, das sich im mysteriösen Crimson Manor verbirgt. Alice trapped in Wonderland ( 1,99 € ): Nochmal Point & Click von MediaCity Games, aber dieses Mal geht es um die Geschichte von Alice im Wunderland.

): Nochmal Point & Click von MediaCity Games, aber dieses Mal geht es um die Geschichte von Alice im Wunderland. Euchre ( 1,99 € ): Dieses Spiel basiert auf einem klassischen Kartenspiel und kann mit bis zu vier Personen gespielt werden.

): Dieses Spiel basiert auf einem klassischen Kartenspiel und kann mit bis zu vier Personen gespielt werden. Circular Tic Tac Toe ( 2,99 € ): Eine Tic-Tac-Toe-Variante, aber eine, die stark vom Original abweicht, und bei dem Eure Hirnzellen ordentlich was zu knuspern haben.

): Eine Tic-Tac-Toe-Variante, aber eine, die stark vom Original abweicht, und bei dem Eure Hirnzellen ordentlich was zu knuspern haben. ISOLAND 3 Dust of the Universe ( 1,99 € ): Habt Ihr Bock auf ein Adventure und gleichzeitig darauf, einen weit entfernten Planeten zu entdecken? Bingo! Aber Vorsicht – Ihr seid offensichtlich nicht der erste Mensch auf diesem Planeten!

Was haltet Ihr von den heutigen Empfehlungen? Falls nichts dabei war: Nicht verzagen, Samstag kommt schon eine neue Liste!