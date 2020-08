Für kurze Zeit gratis: Die kostenlosen Apps der Woche

Wow! In dieser Woche können wir uns vor lauter Gratis-Apps gar nicht retten. Vor allem die Android-Nutzer unter Euch kommen so richtig auf ihre Kosten. Von Games bis Produktivitätsapps: Diese Apps gibt's für kurze Zeit zum Nulltarif.

Kostenlose Android-Apps

Spiele

Age of Civilizations Afrika ( 1,49 Euro ): Die Bildschirmaufnahmen im Play Store erinnern mich an Plague Inc. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Game aber um ein rundenbasiertes Strategiespiel mit dem Ziel, die Welt zu erobern. Zum Glück aber ohne Viren oder Bakterien. Davon haben wir IRL schon genug. Seufz.

Colorzzle ( 0,89 Euro ): Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei dieser kostenlosen App für Android um ein kunterbuntes Puzzle. In über 100 Leveln könnt Ihr Euch zurücklehnen und mit passenden Farben wunderschöne Pflanzen entstehen lassen.

Sudoku-Meister ( 2,09 Euro ): Keine Woche ohne ein kostenloses Sudoku! Diesmal ist die App Sudoku-Meister zum Nulltarif verfügbar und bietet Euch eine moderne Spieloberfläche mit vielen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Alice Trapped in Wonderland ( 1,09 Euro ): Niedliches Abenteuer-Spiel mit vielen Merkmalen aus der verrückten Welt von Alice im Wunderland. Ihr löst in erster Linie Puzzle.

Crisis of the Middle Ages ( 2,09 Euro ): Ein Rollenspiel, das an Legend of Zelda und Minecraft erinnert. Jedenfalls spielt Ihr kleine niedliche Figürchen, die in der Natur auf weniger niedliche Monsterchen treffen.

Tic Tac Toe Jumbo Pro ( 0,89 Euro ): Schöner kleiner Zeitvertreib: Tic Tac Toe in kunterbunt mit und ohne Computer-Gegner.

Produktivitätsapps für Android

NT Calculator – Rechner Pro ( 2,69 Euro ): Ein erweiterter Taschenrechner fürs Smartphone, mit dem sich alle erdenklichen Alltagsberechnungen anstellen lassen.

Englisch-Test ( 0,99 Euro ): Mit dieser App könnt Ihr Euer Englisch auffrischen. Konkret handelt es sich bei der App um einen Grammatik-Test mit über 700 Fragen.

Speed View GPS Pro ( 0,89 Euro ): Mit dieser App können Android-Nutzer die Fortbewegungsgeschwindigkeit, Distanz, Zeit und Orte nachverfolgen.

PowerAudio Pro ( 3,69 Euro ): Ein Music Player mit Equalizer, Playlists und zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.

Advanced Sport Training Calendar ( 3,09 Euro ): Mit dieser App könnt Ihr Eure Fitnessziele tracken und festlegen. Ihr erhaltet Einsicht in Statistiken und könnt zahlreiche Trainingsprogramme erstellen.

Kostenlose Apps für iOS

Produktivitätsapps (Aktuell keine kostenlosen Spiele verfügbar)

Navigate to Photo ( 0,99 Euro ): Die Beschreibung dieser App klingt fantastisch, sowas habe ich noch nie gehört. Navigate to Photo erlaubt es Euch in Eurem Lieblings-Navi unter iOS, etwa Apple Karten oder Google Maps, virtuell an den Ort zu reisen, wo ein Bild entstanden ist. Dafür müsst Ihr nur in Eurer Bibliothek ein Bild auswählen und es per Share an die App übergeben. Schon wird Euch der genaue Standort in der realen Welt visualisiert.

LifeOn ( 0,99 Euro ): Ein alternativer Kalender. Sieht richtig schick aus und besitzt bereits den Widget-Support für das iOS-14-Update.

Flashlight-Timer ( 0,99 Euro ): Schon wieder so eine App, bei der ich mich Frage "Wieso ist mir das nicht eingefallen?!" Flashlight-Timer macht, was der Name sagt: Einen Timer setzen, wann die aktivierte Taschenlampe auf dem iPhone abgeschaltet werden soll. Nie wieder im Dunkeln ins Bett!

Algebra Touch ( 4,49 Euro ): Mit dieser App frischt Ihr Eure mathematischen Fähigkeiten auf.

Knots 3D ( 5,49 Euro ): Eine ähnliche App habe ich Euch schonmal vorgeschlagen. Ihr lernt alle möglichen Knoten unter bebilderter Anleitung.

Blitzer im Landkreis ( 1,09 Euro ): Hier könnt Ihr sehen, wo bei Euch in der Nähe Blitzer stehen oder Verkehrskontrollen stattfinden (Nicht als Fahrer während der Fahrt verwenden).

Das waren meine Fundstücke der Woche für Euch. Habt Ihr Tipps oder selbst kostenlose Apps entdeckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Alles rund um Apps: