Nothing Phone (1) erstmals unter 330 Euro: Cyberport mit Mega-Deal!

Cyberport hat ein wirklich spannendes Angebot zum Nothing Phone (1) für Euch auf Lager. Bei diesem Deal zahlt Ihr für das Hype-Smartphone gerade einmal 329 Euro und müsst nicht einmal einen Mobilfunktarif dafür abschließen. Ob sich das Angebot im direkten Vergleich hält oder Ihr hier zu viel zahlt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check.

Im vergangenen Jahr begann einer der größten Hypes seit dem ersten iPhone und mit dem Nothing Phone (1) wollte Carl Pey den Smartphone-Markt ordentlich aufmischen. Dies ist dem Unternehmen bisher eher mittelmäßig gut gelungen, auch wenn der Midranger wirklich einiges auf dem Kasten hat. Nun bekommt Ihr das Gerät bei Cyberport für gerade einmal 329 Euro und zahlt somit so wenig, wie noch nie.

Neben dem unumstrittenen unglaublich coolen Design des Nothing Phone (1) erwartet Euch ein 120-Hz-OLED-Panel mit einer Bilddiagonale von 6,55 Zoll. Die nötige Leistung bringt ein Qualcomm Snapdragon 778G+ Prozessor mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher. Das 50-MP-Hauptobjektiv sorgt bei Tageslicht zudem für wirklich gute Bilder und gerade der 4.500 mAh starke Akku sind weitere Pluspunkte für das Smartphone.

Das Display des Nothing Phone (1) sähe einem iPhone zum Verwechseln ähnlich, wäre da nicht das Punch-Hole in der oberen linken Ecke des OLED-Displays. / © NextPit

Hinzu kommt, dass Nothing insgesamt drei große Systemupdates und vier Jahre Sicherheitsupdates verspricht was, gerade in der Mittelklasse, nicht selbstverständlich ist. In unserer nextpit-Redaktion gilt mein Kollege Antoine als Nothing-Experte und präsentiert Euch in seinem Test zum Nothing Phone (1) alles Wissenswerte rund um das Hype-Smartphone.

Darum lohnt sich der Nothing-Deal von Cyberport

Bei diesem Deal könnt Ihr eigentlich nichts (Achtung: Wortwitz) falsch machen. Günstiger gab es das Smartphone bisher noch nicht und derzeit zahlt Ihr beim nächstbesten Anbieter mindestens 369 Euro. Kommt Ihr aus Berlin, könnt ihr das Nothing Phone (1) im Cyberport-Store abholen, andernfalls fallen hier allerdings noch einmal Versandkosten in Höhe von 6,99 Euro an.

Seid Ihr auf der Suche nach einem wirklich guten Mittelklasse-Smartphone (zur Bestenliste), dass dem Hype durchaus gerecht werden kann, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen. Wollt Ihr lieber ein Flaggschiff, solltet Ihr allerdings lieber eines der Smartphones aus unserem großen Vergleich in Betracht ziehen, die Euch allerdings auch deutlich mehr kosten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Nothing Phone (1) für Euch ein echtes Hype-Phone oder eher ein klassischer Midranger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!