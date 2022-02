Irre: o2 haut 55-Zoll-OLED-TV für effektiv 227 Euro raus!

Der Traum vom OLED-Fernseher ist leider auch 2022 noch ein sehr kostspieliger. Dafür bieten OLED-TVs aber auch ein unglaubliches Bild mit unendlichem Kontrast, perfekten Schwarzwerten und supergeringen Latenzen. Und genau so einen Fernseher könnt Ihr in Verbindung mit einem Mobilfunktarif bei o2 für effektiv gerade einmal 227 Euro abstauben.

Neben dem OLED-Fernseher LG A1 hat o2 auch noch den 55 Zoll großen NANO75 im Angebot, der durch die neue Nano-Technologie glänzen kann und ebenfalls ein spannendes Preisleistungsverhältnis bietet. Der Aufpreis gegenüber einem regulären o2-Tarif beträgt hier bei vielen Verträgen gerade einmal 40,90 Euro.

Wie gesagt: Die beiden Deals gibt es jeweils mit einem Vertrag von o2. Die Netzqualität des Mobilfunkanbieters wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Nachfolgend findet Ihr alle Details zu den beiden Deals, die wir für Euch gecheckt haben.

LG-Angebot von o2 im Detail: OLED-TV LG A1 mit 55 Zoll

Los geht's mit dem LG OLED55A1, der nicht nur mit einer starken Bildqualität aufwartet, sondern den mehrfach ausgezeichneten OLED55BX von LG beerbt. Das Bild macht nicht nur bei Netflix & Co. eine gute Figur: Gamer freuen sich über die niedrige Response Time und den geringen Input-Lag.

In der folgenden Aufstellung findet Ihr den NextPit Tarif-Check für den 55 Zoll großen LG A1 mit der Handelsbezeichnung LG OLED55A19LA. Das günstigste Angebot im Preisvergleich liegt bei 875 Euro.

O 2 Free S O 2 Free S Boost O 2 Free Unlimited Basic O 2 Free M O 2 Free M Boost O 2 Free Unlimited Smart O 2 Free L O 2 Free L Boost O 2 FreeUnlimited Max Inklusivvolumen 3 GB 6 GB unbegrenzt 20 GB 40 GB unbegrenzt 60 GB 120 GB unbegrenzt Bandbreite max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 2 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 10 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 43,49 € 44,49 € 45,49 € 45,49 € 50,49 € 55,49 € 55,49 € 60,49 € 75,49 € Zuzahlung 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € Versandkosten 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € Anschlusspreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Einmalkosten 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € 58,90 € Gesamtkosten 898,66 € 922,66 € 946,66 € 946,66 € 1.066,66 € 1.186,66 € 1.186,66 € 1.306,66 € 1.666,66 € Effektiver Aufpreis zum Tarif ohne TV 418,90 € 322,90 € 226,90 € 226,90 € 226,90 € 226,90 € 226,90 € 226,90 € 226,90 € 5G / Allnet-Flat Nein / Ja Nein / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Link zum Tarif Hier geht's zu den Angeboten für den LG OLED55A19LA bei o2

Interessant ist in der Tabelle die fettgedruckte Zeile "Effektiver Aufpreis zum Tarif ohne TV". Sie zeigt Euch an, wie viel Ihr für den Vertrag mit OLED-TV effektiv mehr zahlt, als wenn Ihr den gleichen o2-Vertrag regulär und ohne Fernseher abschließen würdet.

Ich würde Euch mindestens zum Vertrag o2 Free M raten. Erstens haben die kleineren Tarife entweder kein 5G oder eine starke Einschränkung bei der Bandbreite – und zweitens zahlt Ihr ab dem o2 Free M effektiv nur 226,90 Euro für den OLED-Fernseher! Die Kosten setzen sich hier zusammen aus 19 Euro Zuzahlung, 39,90 Euro Versand und einem Aufpreis von 7,00 Euro pro Monat.

Für einen 55 Zoll großen OLED-Fernseher ist das einfach unverschämt günstig. Ihr könnt natürlich auch andersherum rechnen – und ausgehend vom günstigsten Online-Preis des Fernsehers die effektiven Tarifkosten ermitteln. Zieht Ihr den aktuellen Tiefstpreis des OLED55A19LA von den Gesamtkosten des o2 Free M ab, zahlt Ihr am Ende für den Vertrag effektiv gerade einmal 2,99 Euro im Monat.

LG-Angebot von o2 im Detail: NANO 75

Die zweite spannende Option im LG TV-Bundle von o2 ist der 55NANO75 an. Die NANO-Reihe von LG hat traditionelle LCD-Panel, die durch eine spezielle Filterschicht die Bildqualität verbessern sollen. Die VA-Panel von LGs NANO-Fernsehern stauben regelmäßig gute Bewertungen in Tests ab und überzeugen mit präziser und farbgewaltiger Darstellung.

Nachfolgend findet Ihr den NextPit Tarif-Check für den 55 Zoll großen LG NANO 75 mit der Handelsbezeichnung LG 55NANO759PA. Das günstigste Online-Angebot liegt bei 649 Euro.

O 2 Free S O 2 Free S Boost O 2 Free Unlimited Basic O 2 Free M O 2 Free M Boost O 2 Free Unlimited Smart O 2 Free L O 2 Free L Boost O 2 FreeUnlimited Max Inklusivvolumen 3 GB 6 GB unbegrenzt 20 GB 40 GB unbegrenzt 60 GB 120 GB unbegrenzt Bandbreite max. 225 MBit/s max. 225 MBit/s max. 2 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 10 MBit/s max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 27,99 € 28,99 € 29,99 € 29,99 € 34,99 € 39,99 € 39,99 € 44,99 € 59,99 € Zuzahlung 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € Versandkosten 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € 39,90 € Anschlusspreis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Einmalkosten 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € Gesamtkosten 712,66 € 736,66 € 760,66 € 760,66 € 880,66 € 1.000,66 € 1.000,66 € 1.120,66 € 1.480,66 € Effektiver Aufpreis zum Tarif ohne TV 232,90 € 136,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 40,90 € 5G / Allnet-Flat Nein / Ja Nein / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Link zum Tarif Hier geht's zum Angebot für den LG Nano 75 bei o2

Eine ähnliche Rechnung lässt sich auch beim NANO 75 durchführen. Hier zahlt Ihr im o2 Free M effektiv sogar nur 760,66 Euro an Gesamtkosten. Ziehen wir davon wieder die Gesamtkosten des regulären "o2 Free M"-Tarifs (719,76 Euro) ab, landen wir bei sogar nur 40,90 Euro für den 55-Zoll-Fernseher. Einundvierzig Euro!

Auch hier kann man die Rechnung natürlich andersherum spinnen. Zieht Ihr das günstigste Angebot für den 55NANO75 (649 Euro) von den Gesamtkosten des o2 Free M (760,66 Euro) ab, bleiben auf 24 Monate gerechnet effektiv für den Tarif noch 4,65 Euro pro Monat übrig. Egal wie herum man's dreht: Meiner Meinung nach ist das ebenfalls ein exzellentes Angebot!

Ob Ihr Euch nun für den NANO 75 oder für den OLED A1 entscheidet – beide Angebote sind spektakulär. Auch wenn ich als TV-Freak sagen muss, dass mein Herz natürlich für den OLED-TV schlägt. Ob Ihr euch allerdings für einen Fernseher an einen Mobilfunkvertrag binden wollt oder das Geld lieber direkt anspart, um Euch einen neuen TV zu kaufen, ist letztendlich Eure Entscheidung.

o2 TV entdecken: das digitale Fernsehen der nächsten Generation

Was haltet Ihr von dem TV-Angebot von o2? Würdet Ihr Euch an einen Mobilfunkvertrag binden, um einen Fernseher günstig zu kaufen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!