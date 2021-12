OnePlus 10 Pro: Warp-Charge bringt Xiaomi wohl nicht zum Zittern

Das OnePlus 10 Pro soll mit bis zu 80 Watt geladen werden können

Das Smartphone könnte im Januar vorgestellt werden

OnePlus ist mit seinem OnePlus 10 Pro in letzter Zeit immer wieder in den Nachrichten. Zuletzt sind nämlich mehrere Leaks zu dem Smartphone aufgetaucht. Eines davon enthüllte das angebliche neue Design mit einem Kameramodul, das sich wie beim Samsung Galaxy S21 an den Rahmen schmiegt. Nachdem sich ein weiteres Gerücht um eine wahrscheinlichen Markteinführung im Rahmen der CES 2022 im Januar nächsten Jahres drehte, sickerte nun auch das Datenblatt des Smartphones mit einem interessanten Detail durch.

OnePlus geht's lieber langsam an, oder Watt?

Digital Chat Station hat auf Weibo eine Übersicht über die wichtigsten Merkmale des OnePlus 10 Pro veröffentlicht. Laut dem Leaker soll das OnePlus 10 Pro über eine kabelgebundene Schnellladung von 80 W und eine kabellose Schnellladung von 50 W verfügen.

Das ist deutlich stärker als beim Warp Charge 65T (65 Watt) des OnePlus 9 Pro, welches OnePlus im Oktober 2020 mit dem OnePlus 8T auf den Markt brachte. Aber es ist immer noch ziemlich weit von den 125 Watt entfernt, die Oppo aufruft, oder gar die 200 Watt von Xiaomi.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie dem Xiaomi 12 Ultra, das ebenso wie das Oppo Find X4 Pro Quick Charging mit mindestens 120 W haben soll, würde das OnePlus 10 Pro zumindest die bessere Balance zwischen Schnellladen und Haltbarkeit des Akkus bieten. Diese Gratwanderung ist nicht neu, da OnePlus in der Regel eine Lösung vorzieht, die weniger extrem ist und mehr auf Optimierung abzielt.

Wenn das OnePlus 10 Pro mit Warp Charge 80 ausgestattet ist, wird dies auch für das Basismodell des OnePlus 10 der Fall sein. Und das wird bei Xiaomi wahrscheinlich nicht so sein, da das Unternehmen die 120-W-Schnellladung den Pro-Modellen seines nächsten Flaggschiffs vorbehalten wird.

Typische technische Daten für ein Flaggschiff aus dem Jahr 2022.

Der chinesische Leaker gab auch weitere Details zum Rest der Spezifikationen bekannt. So soll das Smartphone mit einem 6,7 Zoll großen 1440p-LTPO-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einem Punch-Hole in der oberen linken Ecke ausgestattet sein. Die Kamera soll aus einem 48-MP-Hauptsensor, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera, einem 8-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und einer 32-MP-Selfiekamera auf der Vorderseite bestehen.

Das Design des OnPlus 10 Pro / © OnLeaks / @ZoutonUS.

Wenig überraschend soll das Smartphone vom Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben werden. Zu RAM- und Speicherkonfigurationen gab es im Leak zwar keine neuen Infos, frühere Gerüchte sagten aber 8 GB / 12 GB LPDDR5-RAM und 128 GB / 256 GB UFS 3.1-Speicher voraus. Die Gerüchte besagen auch, dass der Akku 5000 mAh groß sein soll.

Sollte sich das Gerücht über das neue Warp Charge jedoch bewahrheiten, wäre das OnePlus 10 Pro zumindest in dieser Disziplin etwas schlechter ausgestattet als einige seiner Konkurrenten. Warten wir einfach mal ab, ob sich OnePlus mit seiner Entscheidung zur Ladegeschwindigkeit selbst in den Fuß schießt. Nur nochmal zur Erinnerung: Für Euch ist die Akkulaufzeit eines Smartphones wichtiger als die Schnellladefunktion – das habt Ihr uns gerade erst in unserer Umfrage der Woche verraten!

Wie denkt Ihr denn darüber? Glaubt Ihr, dass OnePlus mit dem OnePlus 10 Pro und 80 Watt Warp Charge der Konkurrenz zu weit hinterherhinkt?