Rückzieher bei WhatsApp: Einschränkungen für AGB-Verweigerer bleiben vorerst aus

Eigentlich sollte das Chaos rund um die neuen WhatsApp-AGB am 15. Mai enden. Denn diesen Samstag wird der zu Facebook gehörende Messenger die umstrittenen Bedingungen geltend machen. Bisher galt: Stimmt Ihr nicht zu, werden wichtige Funktionen gesperrt. Nun hat WhatsApp aber einen erneuten Rückzieher gemacht.

Nutzt Ihr den Messenger WhatsApp, habt Ihr ganz sicher schon die Aufforderung der neuen AGB akzeptiert oder erfolgreich ignoriert. Die neuen Bedingungen haben weltweit für Aufsehen gesorgt, da sie WhatsApp dazu bemächtigen, Nutzerdaten mit Facebook zu teilen. Wie die Kollegen von T3N zitieren, sind die Einschränkungen bei Ablehnung jetzt aber weniger dramatisch als eigentlich gedacht:

Während die Mehrheit der Benutzer, die die neuen Nutzungsbedingungen erhalten haben, diese akzeptiert haben, verstehen wir, dass einige Leute noch nicht die Möglichkeit hatten, dies zu tun. Daher werden wir am 15. Mai weder Konten löschen, noch wird jemand die Funktionalität von WhatsApp verlieren. Wir werden aber in den nächsten Wochen weitere Erinnerungen an die Nutzer senden.

Denn eigentlich galt: Wer den AGB nicht zustimmt, der muss mit starken Einschränkungen ab dem 15. Mai rechnen. Wie Rubens im Februar berichtete, würden alle Features bis auf Anrufe und Benachrichtigungen gesperrt – auf Nachrichten antworten oder Familie und Freunde kontaktieren bliebe dabei aus. Das ist wohl selbst Facebook nun zu drastisch.

Erinnerungen statt Einschränkungen

Denn wo bisher von Kontosperrungen und Funktionseinschränkungen die Rede war, soll es nun lediglich weitere Erinnerungen über die neuen AGB geben. Eben genau die Pop-Ups, die Euch schon aktuell in der Messenger-App nerven. Wie lange dieser neue Kulanzzeitraum gilt, ist bislang noch unklar.

Die WhatsApp-Änderungen zusammengefasst. / © WhatsApp

Techcrunch zitiert diesbezüglich einen WhatsApp-Sprecher, der angibt, dass WhatsApp seine Nutzer auch in den nächsten Wochen mit Erinnerungen über die neuen AGB versorgen werde.

Alles Wichtige zu den WhatsApp-AGB bei NextPit

Auch wenn WhatsApp sich mit dem AGB-Chaos nicht gerade beliebter macht, der Messenger steht nach wie vor an der Spitze der Kommunikationsmöglichkeiten am Handy. Daher steht natürlich auch bei NextPit die Woche vor den AGB-Änderungen ganz im Zeichen WhatsApps. Hierfür haben wir Euch wichtige Artikel zum Thema zusammengestellt.

Im Laufe der Woche werden wir die Änderungen in den AGB noch einmal genauer durchleuchten und gerne greifen wir Fragen und Anregungen aus den Kommentaren auf. Machen Euch die neuen AGB Sorgen? Konntet Ihr Eure Freunde und Verwandte dazu anregen, zu einer Alternative zu wechseln? Let's talk about it!