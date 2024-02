Samsung Galaxy A55: Bilder zeigen einen eleganten Metallrahmen

Nachdem das Samsung Galaxy S24 (Test) und seine beiden besser ausgestatteten Kollegen offiziell vorgestellt wurden, erwarten wir als Nächstes voller Spannung, die Galaxy-Smartphones der Mittelklasse . Hier allen voran das Samsung Galaxy A55. Es scheint, als hätte Samsung nicht alles getan, um das Gerät geheim zu halten. Denn jüngste Leaks verraten, wie das aktualisierte Aussehen des Android-Smartphones in Wirklichkeit aussehen wird.

Das Metall- und Glasgehäuse des Samsung Galaxy A55

Es wird spekuliert, dass das Samsung Galaxy A55 den Plastikrahmen zugunsten von Metall aufgeben wird, was eine der bemerkenswertesten Veränderungen in der Mittelklasse seit Jahren ist. Der neueste Leak gibt einen besseren Einblick in dieses Bauteil und auch einige neue Funktionen.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, trägt das Samsung Galaxy A55 den neuen Metallrahmen und obwohl er schwer zu erkennen ist, hat er im Vergleich zum Rahmen des Samsung Galaxy A54 (Test) völlig flache Seiten. Dass es aus Metall ist, erkennen wir auch an den Antennen, die quer über den Rahmen verlaufen und nicht wie beim Vorgängermodell völlig versteckt sind.

In anderen Bereichen bleibt das Design des Galaxy A55 jedoch weitgehend unverändert. Eine Ausnahme bildet der erhöhte rechte Bereich, der als "Tasteninsel" bekannt ist. Hier befindet sich die Lautstärkewippe sowie die Power- und Standby-Taste. Gleichzeitig ist die Ausbuchtung im Vergleich zu den inoffiziellen Computerbildern des Handys weniger auffällig. Außerdem wird bestätigt, dass so all diese Änderungen das Gerät einfacher und preiswerter reparieren lassen.

Das Samsung Galaxy A55 in den Farben Marineblau und Weiß und mit seinem Aluminiumrahmen. / © X/u/StuffListings

Zudem erhält das kommende Mittelklassegerät auf der Rückseite die gewohnten Akzente mit den jeweils einzeln angeordneten Optiken für die Triple-Kamera und einem rechts gelagertem LED-Blitz. Die Smartphones werden in den Farben Weiß und Dunkelblau erhältlich sein. Als weitere Farben wurden ein Rosaton namens Awesome Lilac, Awesome Iceblue sowie ein heller Blauton bekannt gegeben.

Technische Daten des Samsung Galaxy A55

Aus früheren Leaks geht hervor, dass Samsung das Galaxy A55 mit einem neuen Exynos 1480 ausstattet, der mit einer schnelleren CPU und einer neuen, von AMD entwickelten GPU-Einheit ausgestattet ist. Die rückwärtigen Kameras werden vom Galaxy A54 übernommen, das mit einer 50-MP-Haupt-, einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer 5-MP-Makro-Kamera ausgestattet ist. Auch die Akkukapazität und die Ladegeschwindigkeit sollen mit einer 5.000-mAh-Zelle bzw. 25 Watt unverändert sein.

Da in letzter Zeit immer mehr Leaks auftauchen, deutet dies darauf hin, dass die Markteinführung des Samsung Galaxy A55 kurz bevorsteht. Allerdings könnte auch Samsungs Mittelklassegerät, das Samsung Galaxy A35 zuerst auf den Markt kommen.

Empfindet Ihr das Design des Samsung Galaxy A55 als attraktiv? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was Ihr davon haltet.