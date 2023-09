Samsung Galaxy S22 + Galaxy Buds 2 Pro nur 19,99 € im Monat!

Auch am heutigen Montag gibt es in der Deal-Welt einiges zu entdecken und so könnt Ihr unter anderem bei MediaMarkt gerade ein interessantes Angebot zum Samsung Galaxy S22 finden. Hier bekommt Ihr nicht nur das Smartphone, sondern auch einen Handytarif im Telekom-Netz und gratis Galaxy Buds 2 in der Pro-Version. Für alles zahlt Ihr gerade einmal 19,99 Euro monatlich.