Weltneuheit inklusive: Sony stellt dritte Generationen für Xperia 1, 5 und 10 vor

Dank einer Weltneuheit verwandeln sich die Triple-Kameras der neuen Oberklasse-Sony-Smartphones in Quad-Cams. Der Hersteller stellte soeben die nunmehr dritten Generationen seiner Modelle Xperia 1, Xperia 5 und Xperia 10 vor. Hier erfahrt Ihr nicht nur alle Details, sondern auch, wie der Kameratrick funktioniert.

Erst vor wenigen Wochen hatte Xiaomi mit der ersten flüssigen Kameralinse für Schlagzeilen gesorgt – nun setzt Sony zum Gegenangriff an. Das Unternehmen, das unter anderem für seine enorm beliebte Kamerasparte bekannt ist, hat eben mit dem Xperia 1 III, Xperia 5 III und dem Xperia 10 drei neue Smartphones vorgestellt.

Dabei setzt Sony erstmals in einem handelsüblichen Smartphone bei den beiden teureren Modellen Teleobjektive mit variabler Brennweite ein. Durch das Verschieben einer Periskoplinse schafft es Sony dabei, aus einer Triple-Kamera eine Quad-Cam zu machen. Aber handeln wir alle drei Geräte mal der Reihe nach ab:

Sind Weltneuheiten nix für Euch, könnt Ihr auch gerne direkt zum Absatz über das Sony Xperia 10 springen! Aber fangen wir mit dem wohl spannendsten Gerät an.

Sony Xperia 1

Sony stellte sein erstes Xperia 1 schon im Jahr 2019 auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor. Seitdem hat sich an dem Grundkonzept nicht allzu viel geändert: Noch immer vertraut der Hersteller auf ein 6,5 Zoll-Display im 21:9-Format und setzt dabei nun jedoch ein OLED-Panel mit 120 Hertz ein. Darüber hinaus löst das Panel in 4K auf und ist Sony-typisch für HDR zertifiziert. Für Gamer ist zudem die hohe Abtastrate von 240 Hertz spannend.

Unter der dritten Kameralinse steckt die variable Brennweite! Uuuh. / © Sony

Um die Doppelrolle als Gaming-Smartphone erfüllen zu können, vertraut Sony wie so ziemlich alle Hersteller im Jahr 2021 auf den Snapdragon 888. 5G ist also auch mit an Bord und als Grafikprozessor kommt die Adreno 660-GPU zum Einsatz. Bevor wir zur Kameraneuheit kommen noch ein nettes Detail: Sony hält trotz IP68-Zertifizierung am 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss fest.

Jetzt aber zu der in Zusammenarbeit mit Zeiss entstandenen "Triple"-Kamera auf der Rückseite! Nicht nur portiert Sony das Realtime-Tracking seiner Alpha-Kameras und einen Dual-PD-Sensor in sein Flaggschiff, die Telekamera kann zwischen einem Zoom von 70 und 105 Millimetern umschalten. Hierfür verschiebt Sony eines der Elemente in der Periskopkamera. Zwischenstufen wie bei einer Digitalkamera sind dabei allerdings nicht drin.

Dieses Beispielbild, das eigentlich den Augenfokus bei Tieren demonstrieren soll, ist mit der 105-MIllimeter-Brennweite aufgenommen worden! / © Sony

Das Smartphone deckt somit die Brennweiten 16 Millimeter (Ultraweitwinkel), 24 Millimeter (Hauptkamera) und eben 70 und 105 Millimeter im Tele ab. Trotz der neuartigen Technologie bleibt das Teleobjektiv mit f/2.4 und f/2.8 ausreichend lichtstark. Als weitere Linse auf der Rückseite des Handys findet Ihr einen ToF-Sensor, der unter anderem beim Autofokus hilft.

Zu guter Letzt: Das Sony Xperia 1 verfügt über einen Akku mit 4.500 Milliamperestunden und soll in 30 Minuten zur Hälfte vollgeladen werden können. Einen offiziellen Preis verrät Sony noch nicht – das Vorgängermodell ist aber für stolze 1.199 Euro in den Handel gekommen. Günstig wird die dritte Generation somit wohl wahrscheinlich auch nicht.

Sony Xperia 5

Während andere Hersteller wie Nokia auf einmal ganz neue Produktlinien erfinden, bleibt Sony auch beim Xperia 5 seiner schlanken 21:9-Linie treu. Das Handy ist im Prinzip eine Lite-Version des Xperia 1 und bietet erfreulicherweise auch die neuartige Kameralinse mit variablen Brennweiten. Allerdings ist das Handy ein wenig kompakter.

Untypisch für ein Handy im Jahr 2021: Statt einer Notch sitzt die Frontkamera bei den Sony-Handys noch immer in der Stirn. / © Sony

Denn das Display, ebenfalls im 21:9-Format, misst hier "nur" 6,1 Zoll und schafft es ebenfalls auf 120 Hertz. Allerdings ist die Auflösung mit FHD+ weitaus niedriger als beim Xperia 1. OLED und HDR-Zertifikat gibt's aber ebenfalls.

Davon abgesehen gibt es die größten Unterschiede bei der Kamera, denn hier lässt Sony den ToF-Sensor und somit das Real-Time-Fokus-Tracking fallen. Den SoC und die Akkukapazität von 4.500 Milliamperestunden haben beide Handys jedoch gemein. Auch den Preis und das genaue Release-Datum behält Sony sich für das Xperia 5 Mark III noch vor.

Sony Xperia 10

Als ich damals auf dem MWC als Techjourno-Frischling durch die Barcelona'er Messehallen lief, konnte ich ein wenig Zeit mit dem ersten Xperia 10 verbringen! Es war ein wenig das hässliche Entlein des Lineups und zielt noch immer auf die Smartphone-Mittelklasse. Dennoch reicht Sony bereits 5G zum Xperia 10 und vertraut dafür auf den Snapdragon 690.

Das Sony Xperia 10 Mark III wird das günstigste der neuen Modelle sein. / © Sony

Die Akkukapazität ist zudem um 25 Prozent gewachsen und somit schafft es die Batterie im Xperia 10 Mark III auf 4.500 Milliamperestunden – wie bei den großen Brüdern! Das genutzte OLED-Panel misst haargenau sechs Zoll und kommt in Xperia-Manier auch in 21:9 daher. Angaben zur Bildwiederholrate macht Sony nicht, sodass ich schätze, dass Ihr hier mit 60 Hertz Vorlieb nehmen müsst.

Verzichten müsst Ihr in der Mittelklasse auch auf die variable Teleoptik, stattdessen gibt es eine Triple-Kamera aus einem 12-Megapixel-Objektiv mit Weitwinkel und zwei 8-MP-Objektiven mit Ultraweitwinkel (16mm) und Tele (54mm). Je nachdem, wie teuer das Smartphone wird, könnte das aber eine gute Sache in der Mitteklasse sein – denn schließlich wird hier oft mit eher sinnfreien Makro- oder Tiefenkameras am Datenblatt gefeilt.

Bevor ich Eure Meinung zu den neuen Sony-Handys hören möchte, noch zwei Dinge: Ja, auch das Xperia 10 hat einen 3,5mm-Klinkenanschluss und ja, auch dieses Modell ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Smartphone-Mittelklasse! Genaue Preise gibt's wie bereits angedeutet noch nicht, als Release-Zeitraum nennt Sony den "Frühsommer 2021". Vage, vage!

Jetzt aber zu Euch: Wie findet Ihr das neue Lineup von Sony? Ist es schön unkonventionell oder geht's einfach vollkommen an aktuellen Trends vorbei? Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren!