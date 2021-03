Störungen bei WhatsApp, Facebook und Co: Diese Artikel helfen Euch weiter

Am Freitagabend standen große Teile des Internets für ein paar Minuten still. WhatsApp war down, Facebook zeigte eine Fehlermeldung und viele weitere Dienste konnte man aus weiten Teilen der Welt nicht erreichen. Falls die Probleme wieder auftauchen, fassen wir Euch die wichtigsten Artikel auf NextPit zusammen.

Dass daheim mal etwas mit dem Internet nicht stimmt, ist man natürlich gewohnt. Wenn Dienste wie WhatsApp, Facebook oder Instagram aber nach dem Wechsel auf die mobile Daten immer noch nicht erreichbar sind, gerät man schonmal in Panik. Das passierte am Freitagabend, genauer gesagt am 19. März ab circa 19 Uhr, in aller Welt.

Was da los, Facebook?

Die meisten der Dienste, die am Freitagabend von Problemen heimgesucht wurden, gehören in irgendeiner Art zu Facebook. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Server des Unternehmens eine Störung hatten, die für einige Minuten anhielt. Bestätigt sind diese Informationen noch nicht, allerdings sind Serverprobleme des Anbieters bei einem solchen Szenario wahrscheinlich.

Wart Ihr von den Störungen bei Facebook betroffen? Yes, ich zittere jetzt noch am ganzen Körper

Nein, davon habe ich nichts mitbekommen. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Denn die Störungen beschränkten sich nicht nur auf bestimmte Regionen oder Provider, wodurch eine Störung einiger DNS-Server eher unwahrscheinlich ist. Auch Ihr habt in diesem Falle nicht viel falsch gemacht, denn ein Sicherheits-Update oder neue AGBs gab es in letzter Zeit nur bei WhatsApp. Hier soll es aber erst im Mai Konsequenzen geben.

Probleme bei WhatsApp, Instagram und Co.: Was könnt Ihr tun?

Der erste Ratschlag ist natürlich: Ruhe bewahren! Aber wer will das schon hören, wenn das Gespräch mit dem oder der Liebsten plötzlich unterbrochen wird? Aktiv solltet Ihr bei Störungen zuallererst auf die mobilen Daten umschalten, das habt Ihr am Freitagabend sicher schon gemacht. Anschließend kann es tatsächlich helfen, den DNS-Server für eine gewisse Zeit zu ändern. Im Blog von 1&1 findet Ihr eine ausführliche Anleitung.

Hilft auch das nichts, solltet Ihr gezielt nach Lösungen für bestimmte Dienste schauen. Hierfür bieten wir Euch folgende Artikel an.

Ist das Problem immer noch nicht gelöst, müsst Ihr leider wirklich Geduld bewahren. Schaut vielleicht vorübergehend auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder lest ein paar Testberichte. Ein bisschen gezwungenes Digital-Detoxing schadet zudem auch nie.