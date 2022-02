5G testen, 10 Euro verdienen: Vodafone-Tarif mit spannendem Gutschein

Der heutige Tarif-Check ist gleich aus mehreren Gründen interessant. Zum Einen könnt Ihr einen 5G-Vertrag bei Vodafone testen, den Ihr monatlich kündigen könnt. Dazu erhaltet Ihr einen Gutschein über 30 Euro, den Ihr bei den beliebtesten Onlinehändlern einlösen könnt. Der Clou: Der Vertrag kostet Euch bei sofortiger Kündigung nur einmalig 20 Euro. Beim Testen verdient Ihr also effektiv 10 Euro ohne dafür viel tun zu müssen.

Gibt es hier einen Haken oder könnt Ihr tatsächlich mit ein paar Klicks zehn Euro verdienen? Im Tarif-Check finde ich das für Euch heraus und wir schauen einmal zusammen, welche Vorteile der Vertrag bietet und für welche Onlineshops der Gutschein überhaupt gültig ist.

CallYa Digital mit 30-Euro-Gutschein im Tarif-Check

Um Euch den Gutschein zu sichern, müsst Ihr den Tarif "CallYa Digital" direkt bei Vodafone abschließen. Ein Vorteil, da Ihr als Direktkunden bei Mobilfunkanbietern in der Regel priorisiert werdet. Im Vertrag stehen Euch monatlich 15 Gigabyte an Datenvolumen zur Verfügung, die es entweder per LTE oder 5G zu versurfen gilt. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 500 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist auch dabei.

Alle Details im Überblick Eigenschaft CallYa Digital Tarif Monatspreis Alle 4 Wochen 20 Euro Anschlussgebühr 0 Euro Datenvolumen pro Monat 15 Gigabyte 5G-Speed BIs zu 500 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 1 Monat Zusatz 30-Euro-Gutschein von BestChoice Zum Angebot*

Die minimale Laufzeit liegt bei einem Monat, wodurch sich der CallYa Digital mit Voucher perfekt dazu eignet, um das 5G-Netz in Eurer Region zu testen. Apropos Voucher: Ihr bekommt ihn über Voucherweb und es handelt sich um einen BestChoice-Voucher. Somit ist er unter anderem bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, H&M, Ikea und über 200 weiteren Händlern einlösbar.

Der große Nachteil beim CallYa Digital ist die Abrechnung, die nicht monatlich, sondern alle vier Wochen erfolgt. Dadurch kann es passieren, dass Ihr monatlich zweimal für Euren Handyvertrag bezahlen müsst. Stört Euch das nicht, bietet der Handyvertrag allerdings viele Vorteile. Stört Euch die vierwöchige Abrechnung, empfehle ich Euch meinen Handyvertrags-Guide, um den passenden Tarif für Euch zu finden!