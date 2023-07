Wear OS 4.0 steht kurz vor dem Release

Bereits auf der Google I/O 2023 hat uns Bjorn Kilburn (Senior Director Wear OS) den Mund mit Wear OS 4.0 wässrig gemacht. Nun scheint aus Versehen Mountain View eine erste Beta-Version auf die hauseigenen Server hochgeladen zu haben. Sollte das erste OTA-Update von Wear OS 4.0 also in Kürze in einer Beta-Version für die Google Pixel Watch (Test) folgen?