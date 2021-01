WhatsApp: Neuer Nutzerrekord zu Silvester

Wie Facebook in einer aktuellen Mitteilung schreibt, konnte man am 31. Dezember 2020 weltweit mehr als 1,4 Milliarden Video- und Sprachanrufe bei WhatsApp zählen. Dies sei mehr als je zuvor an einem einzelnen Tag und entspricht laut dem Unternehmen einer Steigerung von mehr als 50 Prozent im Vergleich zum selben Tag im Jahr zuvor.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren nicht nur in Deutschland die Bürger dazu angehalten, im extrem kleinen Kreis das neue Jahr zu begrüßen. Um dennoch mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, griffen viele Nutzer offenbar zu WhatsApp und Facebooks anderen Apps.

WhatsApp, Messenger und Live-Streams: Facebook nennt Zahlen

Neben den Zahlen für WhatsApp konnte das Unternehmen auch beim Facebook Messenger neue Rekorde messen. So wurden Silvester 2020 in den USA mehr Gruppenvideos mit mindestens drei Personen durchgeführt als je zuvor. Genaue Zahlen nannte Facebook hier jedoch nicht. Es sollen aber fast doppelt so viele Gruppenvideos gewesen sein wie an einem durchschnittlichen Tag.

Facebook kündigte den neuen Nutzerrekord für WhatsApp auf seinem eigenen Blog zusammen. / © Facebook

Aber nicht nur WhatsApp oder Facebook Messenger waren extrem beliebte Apps am 31. Dezember. Neben den privaten Kommunikationstools griffen auch viele Nutzer zu den Live-Funktionen in Facebook und Instagram. Weltweit zählte das Unternehmen an Silvester mehr als 55 Millionen Live-Streams.

Facebook: Pandemie sorgt für neue Rekorde

Wie Caitlin Banford, Technical Program Manager bei Facebook, in dem Bericht zitiert wird, konnte man schon zu Beginn der Pandemie neue Rekorde beim genutzten Datenverkehr durch die Apps sehen. Im März 2020 purzelten damit die vorherigen Rekorde, welche bis dahin üblicherweise an Silvester gesetzt wurden.

Dies sorgte unter anderem dafür, dass sich Facebooks Techniker verstärkt mit der Infrastruktur beschäftigen mussten. Die vorangegangenen Monate waren damit eine gute Vorbereitung für den enormen Ansturm zum jüngsten Jahreswechsel.

Weitere News auf NextPit