WhatsApp: Starke Einschränkungen für AGB-Verweigerer

Laut WhatsApp verlieren diejenigen, die den neuen Regeln nicht zustimmen, nicht den vollen Zugriff auf die App oder das persönliche Konto. Stattdessen könnt Ihr nur noch Anrufe und Benachrichtigungen empfangen – allerdings nicht mehr auf Nachrichten antworten. Auf seiner FAQ-Seite erklärt WhatsApp, dass diese Funktionen ebenfalls nur "für eine kurze Zeit" verfügbar sein werden, was darauf hindeutet, dass sie in Zukunft deaktiviert werden können.

Die viel kritisierten Nutzungsbedingungen nicht zu akzeptieren, machen den Messenger also im Grunde genommen unbrauchbar. Schließlich fallen die essenziellsten Funktionen – der Austausch von Nachrichten, Bildern und Sprachnachrichten – sowohl für das Senden als auch für das Empfangen weg.

Als Alternative für diejenigen, die mit den neuen Datenschutzregeln nicht einverstanden sind, erinnert der Dienst daran, dass es möglich ist, den Gesprächsverlauf auf Android und iPhone zu exportieren. Anschließen müsstet Ihr also zu einer WhatsApp-Alternative greifen und Euch vom Messenger befreien. Benutzer, die sich mehr Sorgen um die Privatsphäre machen, können das Konto jederzeit löschen, doch das Unternehmen warnt, dass die Backups anschließend nicht mehr exportiert werden können.

Eine weitere Aktion von WhatsApp, um gegen die Zweifel der Nutzer und deren Kritik anzugehen, ist eine neue Benachrichtigung, die laut der WABetaInfo in einigen Ländern verteilt wird. In der App werden Nutzer dabei über die neuen Nutzungsbedingungen informiert.

WhatsApp is starting to show the in-app alert about Terms Of Service! pic.twitter.com/YIscMBjeoq