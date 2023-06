Xiaomi Pad 6 ab sofort auch in Deutschland erhältlich!

Xiaomi hatte vor knapp zwei Monaten einen großen Event in Peking , auf dem jede Menge neuer Produkte wie das Xiaomi 13 Ultra (Test) vorgestellt wurden. Neben dem Xiaomi Smart Band 8 und einem 86 Zoll großem Smart TV, war auch das Xiaomi Pad 6 dabei. Das gibt es nun auch zu einem Preis ab 399,90 Euro in drei Farben in Deutschland zu kaufen! Schauen wir doch einmal gemeinsam, was wir dafür bekommen!

In diesem Zusammenhang sehr spannend zu lesen: Die besten Android-Tablets im Vergleich!

11 Zoll großes Xiaomi-Tablet jetzt auch bei uns erhältlich

Ohne großes Tamtam hat der chinesische Erfolgskonzern Xiaomi soeben auch in deutschen Verkaufsregalen das am 18. April in Peking vorgestellte Xiaomi Pad 6 verfügbar gemacht. Das MIUI-14-Tablet auf Basis von Android 13 gibt es in den Farben Graphite Grey, Mist Blue und Champagne Gold für 399,90 Euro. Zur Einführung gibt es wahlweise ein paar Xiaomi ANC-In-Ear-Kopfhörer, eine Haylou GST-LS09B Smart Watch oder ein Xiaomi Smart Band 7 (Test) kostenlos dazu.

Das Xiaomi Pad 6 kommt mit einem 11 Zoll großem 2,6k-Display. / © Xiaomi | edit by NextPit

Das Xiaomi Pad 6 an sich ist mit einem 11 Zoll großem IPS-Display ausgestattet, welches eine Auflösung von 2.880 x 1.800 px (2.8K/WQHD+) bei einer maximalen Bildwiederholrate von 144 Hz bietet. Das Panel unterstützt den DCI-P3-Farbraum, Dolby Vision und den Xiaomi-Smart-Pen der zweiten Generation (optional erhältlich).

Optional gibt es einen Xiaomi-Smart-Pen (2nd Gen) und/oder magnetisches Keyboard dazu. / © Xiaomi | edit by nextpit

Für den Vortrieb sorgt der Snapdragon 870 gemeinsam mit 6 GB LPDDR5 RAM und 128 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher. Ebenfalls kann das separat erhältliche Xiaomi Pad 6 Keyboard über die Pogo-Pins magnetisch angeschlossen werden. Eine optionale Erweiterung des Speichers – z.B. durch eine microSD-Karte – besteht nicht. Es wird aber weitere Speicheroptionen in Kürze geben.

Affiliate Angebot Xiaomi Pad 6 Zur Geräte-Datenbank

Der verbaute Akku soll 26 Tage lang halten!

Der verbaute Akku bietet trotz einer Bauhöhe von 6,51 mm und einem Gewicht von 490 g stolze 8.840 mAh und lässt sich dank mitgelieferten 33-Watt-Netzteil entsprechend schnell aufladen. Xiaomi spricht von einer durchschnittlichen Nutzung von 2,07 Tagen oder 26 Tagen im Standby, mit einer vollen Akku-Ladung.

Vier Lautsprecher und ein Halleluja für das Xiaomi Pad 6. / © Xiaomi | edit by nextpit

Für einen guten Sound sorgen vier verbaute Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Support. Während Videokonferenzen über die 8-MP-Frontkamera mit bis zu 1080p und 30 Bildern pro Sekunde und "FocusFrame" absolviert werden können, steht auf der Rückseite eine 13-MP-Hauptkamera für Fotos oder bewegtem Bild (4k/30fps) zur Verfügung.

Das Xiaomi Pad 6 kommt mit einem Snapdragon 870 und der MIUI 14. / © Xiaomi | edit by nextpit

Und? Was sagt Ihr zu dem knapp 400 Euro günstigem Tablet? Ist das was für Euch oder wartet Ihr aufgrund des geringen Speichers auf die Pro-Version, welche nun auch in Kürze folgen sollte und dann 12/256 GB zur Verfügung stellt? Schreibt uns Eure Meinung runter in die Kommentare. Ich bin schon neugierig auf Eure Meinung zu dem Xiaomi-Tablet.