Apple AirPods Pro 2 vorgestellt: Besseres ANC und längere Akkulaufzeit

Apple hat bei seinem "Far Out"-Event neben den neuen iPhones wie erwartet auch die AirPods Pro der zweiten Generation aus dem Hut gezaubert. NextPit verrät Euch, was die True-Wireless-In-Ears aus Cupertino zu bieten haben.

Apple AirPods Pro 2: Das sind die neuen Funktionen

Nachdem in Gerüchten viel darüber geredet wurde, ob und wie sich das Design ändert, können wir festhalten, dass es nahezu identisch geblieben ist. Die ikonischen Stiele bleiben Euch also erhalten. Technisch hingegen hat sich Einiges geändert. So sorgt jetzt der H2-Chip unter der Haube für Betrieb und soll laut Apple für eine "außergewöhnliche Klangqualität" sorgen. In den Ohrhörern befinden sich auch ein neuer Driver sowie ein neuer Verstärker.

Die neuen AirPods Pro haben ziemlich viel Ähnlichkeit mit den ... den alten AirPods Pro. / © Apple

Leider verriet Apple beim Event nicht viel über die überarbeiteten neuen Treiber, sprach dafür aber begeistert vom Spatial Audio bzw. dem personalisierten Spatial Audio. Für letzteres ist allerdings iOS 16 vonnöten. Der Trick ist spannend: Ihr scannt Eure Ohr- und Kopfform ein, iOS errechnet daraus eine Head-Related Transfer-Function, die den Klang an Eure Ohren- und Kopfform anpasst.

Außerdem soll sich ANC signifikant verbessert haben. Dank "Advanced Computation Audio" sollen künftig Geräusche doppelt so gut unterdrückt werden, wie es bei der ersten Generation der Fall war.

Auch den Transparenzmodus knöpfte sich Apple vor. "Adaptive Transparency", heißt das optimierte Feature, für den Umgebungsgeräusche 48.000 Mal pro Sekunde analysiert werden. Der Transparenzmodus soll auf diese Weise sogar Baustellenlärm filtern können!

Apple spielt auch bei den neuen AirPods Pro der zweiten Generation wieder die Nachhaltigkeits-Karte. / © Apple

Die Bedienung der Ohrhörer wurde auch optimiert: Neue Touch-Sensoren sorgen dafür, dass Ihr zum Beispiel die Lautstärke durch eine Wischgeste an den Stielen ändert. Für mehr Passgenauigkeit bietet Euch Apple jetzt vier verschiedene Größen der Ohrstöpsel an: Ihr habt die Wahl zwischen den Größen L, M, S und XS – da sollte für jedes Ohr das richtige dabei sein.

Neu ist zudem auch der Speaker am Ladecase. Über den U1-Chip und die "Wo ist"-Funktion lassen sich die AirPods jederzeit auffinden und dank des Speakers hilft Euch auch ein Sound bei der Suche nach dem Case. Am Case lässt sich übrigens jetzt auch ein Lanyard anbringen, um es bequem am Handgelenk mit Euch rumzuschleppen.

Zu guter Letzt hat Apple auch noch die Akkulaufzeit verbessert. Voll aufgeladen sind mit aktivem ANC sechs Stunden möglich – 33 Prozent mehr als vorher. Mit dem Ladecase kommt Ihr auf insgesamt 30 Stunden Laufzeit. Das sind immerhin sechs Stunden mehr als zuvor. Wie Ihr die Dinger aufladet? Berechtigte Frage, denn auch hier hat das Unternehmen aus Cupertino nachgebessert: Nach wie vor könnt Ihr den Lightning-Port nutzen. Zusätzlich steht Euch aber auch induktives Laden per MagSafe-Adapter oder andere Qi-taugliche Charger zur Verfügung.

Apple AirPods Pro 2: Preise und Verfügbarkeit

Wollt Ihr Euch die AirPods Pro der zweiten Generation an Land ziehen, könnt Ihr das ab Freitag tun: Ab dem 9. September um 14 Uhr können die Ohrhörer nämlich bestellt werden, ausgeliefert wird ab dem 23. September. Für die USA wird ein Preis von 249 US-Dollar aufgerufen, in Deutschland werden satte 299 Euro fällig.

Affiliate Angebot Apple AirPods Pro 2 Ab dem 9. September könnt Ihr vorbestellen, ab dem 23. September wird ausgeliefert. Zur Geräte-Datenbank

Was sagt Ihr denn zu den neuen AirPods Pro? Wurden Eure Feature-Gebete erhört oder habt Ihr insgeheim mehr erwartet?