Apples Watch X und Apple Watch Ultra 3 mit Blutdrucküberwachung

Erste Apple Watch mit Blutdruckmessfunktion

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman war in den letzten Wochen sehr fleißig und hat zahlreiche Vorhersagen und Berichte geteilt, die mit dem kürzlich stattgefundenen Apple-Mac-Event in Zusammenhang stehen. Nun meldet sich der Apple-Leaker mit einigen neuen, eher vagen Prognosen zurück.

In seinem letzten Newsletter erwähnte Gurman die erste Apple Watch mit einer Blutdruckmessfunktion, die der iPhone-Hersteller möglicherweise im nächsten Jahr vorstellen wird. Leider hat er nicht präzisiert, ob er diese Funktion für die Standard Watch der Series 10, die möglicherweise Apple Watch X heißen wird, oder im schlechtesten Fall, nur für die Apple Watch Ultra 3 meinte. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er sich darauf bezog, dass beide Serien die Blutdruck-Technologie nutzen werden.

Im Gegensatz zu der detaillierten Messmethode, die Samsung auf der Galaxy Watch einsetzt, ist Gurman der Meinung, dass sich die Blutdrucküberwachung auf der Apple Watch darauf beschränkt, die Träger:innen auf tendenziell hohe oder niedrige Werte aufmerksam zu machen. Das soll die Zahl der Fehldiagnosen verringern. Deshalb wird den Nutzern geraten, ihre Werte mit einem eigenständigen Blutdruckmessgerät oder einem Arzt zusätzlich zu überprüfen.

Bevor Ihr das Blutdruckmessgerät der Galaxy Watch 5 Pro benutzt, müsst Ihr die Smartwatch kalibrieren. / © nextpit

Angeblich arbeitet Apple an einer verbesserten Version, die genaue systolische/diastolische Werte anzeigen kann, aber das wird wohl erst in späteren Jahren kommen und nicht auf dem Nachfolgemodell der Apple Watch 9 verfügbar sein.

Wann können wir mit den neuen Funktionen rechnen?

Neben der Blutdruckmessung wird die nächste Generation der Apple-Smartwatch auch eine Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe haben, wie der Tippgeber erwähnt. Samsung hat eine ähnliche Funktion in der Pipeline, die bis 2024 in die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 6 (Test) eingebaut werden soll.

Gurman erwähnte auch die nicht-invasive Blutzuckermessung auf den Apple Watches. Allerdings gab er nur einen geschätzten Zeitrahmen an, in dem sie in ein paar Jahren verfügbar sein wird. Gleichzeitig beschrieb er die Funktion und die Technologie des Blutzuckerspiegels als dieselbe wie die des Blutdrucks, der mit laserbasierten Sensoren Warnungen, anstelle von numerischen Werten ausgibt.

Abgesehen von den gesundheitsrelevanten Funktionen der kommenden Apple Watch: Was würdet Ihr Euch sonst noch wünschen? Glaubt Ihr, dass Benachrichtigungen über den Blutdruck auf einem Wearable im Vergleich zu herkömmlichen Methoden gut funktionieren würden?