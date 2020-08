Unsere 5 Apps der Woche für Android und iOS

Von Handyspielen bis hin zu Anwendungen zur Produktivitätssteigerung und Oberflächenanpassung liste ich hier die 5 iOS- und Android-Anwendungen auf, die mich begeistert haben, sowie diejenigen, die ich diese Woche durch die NextPit-Community entdecken durfte.

Diese Woche verlief im App-Bereich recht interessant! Fortnite hat den revolutionären Unruhestifter gespielt, um die Tech-Giganten Apple und Google zu beugen, deren Richtlinien in ihren jeweiligen App-Stores als missbräuchlich gelten. So habe ich einige große Mobile Games gefunden, auf die ich schon lange gewartet habe, sowie einige Produktivitätsapps. Civilization VI, Station nach Gandhi! Civilization VI, oder kurz Civ6, ist das jüngste Werk um die Kultsaga der rundenbasierten Strategiespiele oder RTS (Real Time Strategy). Für Android wurde die App nun endlich freigegeben, zwei Jahre nach der Veröffentlichung unter iOS! In Civilization habt Ihr die Chance einen der großen Männer oder eine der großen Frauen der Geschichte zu verkörpern und das Oberhaupt einer Nation, einer Zivilisation, zu übernehmen, um ihren geopolitischen Einfluss durch diplomatische Spiele, Bündnisse und manchmal auch Atomkriege zu entwickeln. Ihr könnt das Spiel 60 Runden lang kostenlos spielen – das ist viel – und dann müsst Ihr das komplette Spiel kaufen, was sehr, sehr teuer ist. Wenn die ersten 60 Runden vorbei sind, werdet Ihr aufgefordert, 19,99 Euro für das komplette Spiel zu bezahlen. Dann kommen optionale Kosten zwischen 4,99 Euro und 8,99 Euro für die Inhaltspakete und 29,99 Euro bzw. 39,99 Euro für DLC Rise and Fall und Gathering Storm dazu. Wer alles kauft, zahlt für das mobile Game also über 100 Euro. In der PC- und Konsolenversion ist der Bug, der zu einem "Nuke Happy"-Feature wurde, das Gandhi blutrünstig macht und ihn am schnellsten dazu bringt, Atombomben auf seine Feinde abzuwerfen, immer noch vorhanden. Ich hoffe, er ist auch Teil der mobilen Portierung.

Die App in Kürze: Zuletzt aktualisiert: 13. August 2020

Die App in Kürze: Zuletzt aktualisiert: 3. August 2020

Die App in Kürze: Letzte Aktualisierung: 12. August 2020

Die App in Kürze: Letzte Aktualisierung: 12. August 2020

