Brandaktuelles Samsung-Handy im Preissturz: So günstig war es nie!

MediaMarkt sorgt momentan nämlich für ein waschechtes Samsung-Schnäppchen mit Tiefstpreis-Alarm: Das Galaxy A16 5G bekommt aktuell einen Preisnachlass in Höhe von 26 Prozent verpasst. Dadurch rutscht der Preis für das neue Smartphone auf niedrige 169 Euro* – Versand inklusive. Wie stark dieser Preis wirklich ist und was Euch dafür alles geboten wird, zeigen wir Euch in unserem Deal-Check.

Neuer Tiefstpreis? So gut ist das MediaMarkt-Angebot

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis – denn der hat es in sich. Wie bereits erwähnt streicht MediaMarkt aktuell 26 Prozent vom UVP des Galaxy A16, wodurch statt 229 jetzt nur noch 169 Euro auf dem Preisschild stehen. Der Versand ist zudem kostenfrei. Das klingt zunächst ja schonmal ziemlich gut, immerhin holt Ihr Euch ein brandaktuelles Samsung-Gerät so schon für unter 170 Euro.

Wie krass dieser Deal wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf, denn: Kein anderer Händler im Netz kann preislich mit dem MediaMarkt-Angebot mithalten. Mehr noch: So günstig wie aktuell war das Galaxy A16 seit seinem Release im Oktober bisher noch nie!

Galaxy A16: Das bietet Euch das neue Samsung-Handy

Preislich ist das MediaMarkt-Angebot also in jedem Fall top. Doch was wird Euch beim Galaxy A16 überhaupt geboten? Beim ersten Blick aufs Handy strahlt Euch direkt das große 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display entgegen. Aufgelöst wird hier mit 1080 x 2340 Pixeln, was eine Pixeldichte von 385 ppi ergibt. Die Bildwiederholrate ist mit 90 Hz ebenfalls richtig ordentlich.

Unter dem Bildschirm sorgt der Samsung Exynos 1330 Prozessor für eine ansprechende Leistung im Alltag. Natürlich solltet Ihr in dieser Preisklasse kein High-End-Prozessor erwarten, für den Alltag rund ums Surfen, Chatten und Streamen reicht die Leistung aber sicherlich allemal. Der Arbeitsspeicher fällt mit 4 GB allerdings nicht ganz so groß aus. Auch beim Speicher stehen Euch zunächst nur 128 GB zur Verfügung.

Im Gegensatz zu Modellen der S-Reihe verbaut Samsung hier aber noch einen microSD-Slot, sodass Ihr den Speicherplatz problemlos erweitern könnt. Abgerundet wird der wertige Gesamteindruck dann noch vom 5.000 mAh starken Akku, dem Triple-Kamera-System (50 + 5 + 2 Megapixel) sowie einem langen Update-Support.

Jetzt seid Ihr gefragt: Ist Euch das Samsung Galaxy A16 zum aktuellen Preis einen Blick wert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.