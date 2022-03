Endlich: Das OnePlus 10 Pro startet am 31. März in Europa

Das OnePlus 10 Pro ist bereits in China erhältlich, und auch die offiziellen OnePlus-Websites in Europa und Nordamerika haben bereits einige der Spezifikationen des chinesischen Modells bestätigt – beispielsweise die 10-Bit-Farbkamera von Hasselblad, ein 5.000-mAh-Akku, den Snapdragon 8g1 und ein LTPO-AMOLED-Display mit 120 Hz. Es scheint fast so, dass wir bis auf Preis, Verfügbarkeit und den neuen Funktionen von OxygenOS alles bereits wissen, was wir wissen müssen.

Abgesehen vom seltsamen Ausschnitt (den wir beibehalten haben), ist das eine sexy Box / © OnePlus

Auch die Farboptionen scheinen die gleichen zu sein wie in China: Emerald Forest (grün) und Volcanic Black. Abgesehen von der Marketingaussage – "Indem sie den Rhythmus der Natur heraufbeschwören und ihre Reinheit verfeinern, spiegeln die luxuriösen Farben die unbelastete Produktphilosophie von OnePlus wider" – erinnert mich die Textur der schwarzen Version irgendwie an das OnePlus One, das bis heute einzigartig ist.

Die Frage ist, ob OnePlus irgendetwas an der internen Konstruktion getan hat. Es wäre vielleicht ratsam, das Gehäuse zu verstärken, um zu verhindern, dass das OnePlus 10 Pro unter Belastung in zwei Teile bricht.