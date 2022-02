Gewinner & Verlierer: Samsungs S22-Launch – Fail oder Win?

Bevor Ihr alle Euch die neuen Galaxy-Geräte im Live-Stream anschauen konntet, hat Samsung Stefan und mich einen exklusiven Blick auf die Geräte werfen lassen. Natürlich waren wir nicht die einzigen Technikjournalisten, die das durften, aber ganz sicher die bestaussehendsten! Scherz beiseite, das Launch-Event ließ mich mit gemischten Gefühlen in die Berliner U-Bahn taumeln. Den Kopf voller Eindrücke und mit getriggerter Arachnophobie.

Was ich am S22-Launch gut fand und was mich ziemlich enttäuschte, lest Ihr wie jede Woche in den Sektionen "Gewinner" und "Verlierer". Unsere komplette Berichterstattung zum Galaxy-S22-Launch findet Ihr darüber hinaus gleich über diesem Absatz. Als Samsung-Fans könnt Ihr so direkt weiterlesen – seid Ihr Gegner des südkoreanischen Technikriesen, solltet Ihr für die Verlierer-Sektion weiterlesen!

Gewinner: Galaxy S22 Ultra und längere Updates

Natürlich gibt es positive Dinge, die mir einfallen, wenn ich an das Event in Berlin zurückdenke. Das sind gar nicht mal nur die Häppchen und die kostenlosen Kaffee, von denen ich ganz Junkie gleich mehrere Trank. Nein, das S22 Ultra schließt sehr elegant eine Lücke, die das Galaxy Note 20 vor nun knapp zwei Jahren hinterließ. Endlich gibt es wieder ein Smartphone, das den praktischen S Pen integriert hat.

Das Galaxy S22 Ultra, und das sage ich Euch aus erster Hand, fühlt sich dabei voll und ganz an wie ein echtes Note. Mit eher unhandlichem Riesen-Display, einer fast magischen Verbindung zwischen S-Pen und Smartphone und Top-Specs. Die Verschmelzung der beiden Serien ist nun abgeschlossen und meiner Meinung nach hat Samsung sein Lineup endlich harmonisiert. Dass nur das Ultra-Modell einen frischen Look bekommen hat, könnte zudem ein Anzeichen sein, dass ursprünglich der Launch eines Note-Modells geplant war. Ein Gewinn also, dass Samsung nicht noch ein S22 Ultra im alten Design mit herumfliegendem S Pen herausgegeben hat.