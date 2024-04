Google Pixel 8a: Diese Bilder verraten ein Design-Geheimnis

In etwas mehr als einem Monat wird Google auf der I/O 2024 das Pixel 8a vorstellen und je näher es rückt, desto mehr Leaks tauchen zu dem Mittelklasse-Smartphone auf. Jetzt gibt es einige Bilder des Geräts, die uns einen klareren Blick auf das tatsächliche Design und andere bemerkenswerte Änderungen am Äußeren geben.

Google Pixel 8a in natura

Auf den von TechDroid auf X veröffentlichten Bildern sind sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Pixel 8a zu sehen. Obwohl der 6,1-Zoll-OLED-Screen ausgeschaltet ist, können wir immer noch die großen Ränder um das Panel herum erkennen, wobei das untere Kinn hervorsticht. Im Vergleich zum Pixel 7a (Test) oder Galaxy A55 (Test) sind diese aber immerhin auch nicht dicker.

Auf der Rückseite ist das bekannte, von Rand zu Rand verlaufende Kameravisier im Vergleich zum Visier des Pixel 8 dünner geworden. Auch die elliptische Linse, die die Dual-Kamera des Geräts abdeckt, ist kleiner, was wir schon von computergenerierten Renderings kennen. Die Ecken des Geräts sind zudem deutlich runder und markanter als bei den Flaggschiffen Pixel 8 (Test) und Pixel 8 Pro (Test).

Angebliche Live-Aufnahmen des Google Pixel 8a zeigen die dicken Ränder und die abgerundeten Ecken. / © X/u/TechDroider

Demnach wird das Pixel 8a weiterhin einen Aluminiumrahmen und eine Kunststoffrückseite besitzen. Letztere soll eine matte Oberfläche in schwarzer Farbe haben, im Gegensatz zur glänzenden und glasartigen Textur des Pixel 7a. Weitere Gerüchte besagen, dass das Pixel 8a in den Farben Blau, Beige und Hellgrün erhältlich sein wird.

Google Pixel 8a: größerer Akku und schnellere Ladegeschwindigkeit

Was die anderen technischen Daten angeht, so wird spekuliert, dass das Pixel 8a einen etwas größeren Akku mit 4.500 mAh hat, im Vergleich zu den 4.385 mAh des Pixel 7a. Außerdem wird das Pixel 8a eine schnellere kabelgebundene Ladefunktion mit 27 Watt bieten, was einen ziemlichen Sprung von den 18 Watt des Vorgängermodells darstellt. Darüber hinaus soll kabelloses Laden weiterhin mit 7,5 Watt möglich sein.

Im Inneren wird das Pixel 8a von einem untertakteten Tensor G3 angetrieben. Der Chipsatz soll zahlreiche neue generative KI-Funktionen ermöglichen, die erstmals im Pixel 8 vorgestellt wurden.

In der Kameraabteilung wird sich hingegen nicht viel ändern. Das Kamerasystem soll nach wie von einer 64-MP-Hauptkamera angeführt werden, kombiniert mit einer 13-MP-Ultraweitwinkel- und einer 13-MP-Selfie-Knipse. 4K-Videoaufnahmen sind vorne wie hinten möglich.

In einem früheren Bericht von WinFuture hieß es außerdem, dass das Pixel 8a mehr kosten könnte als das Pixel 7a, aber dazu hieß es auch, dass eine 256-GB-Variante angeboten wird. Es ist unklar, ob die Preiserhöhung bedeutet, dass das Basismodell einen größeren Speicherplatz erhält.

Glaubt Ihr, dass der Preis des Pixel 8a angesichts der vermuteten Upgrades angemessen sein wird? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.