iOS 15.4: Weniger Akkuleistung dank Update?

Mit dem neuen Betriebssystem iOS 15.4 wollte Apple nicht nur Fehler beheben, sondern brachte gleichzeitig interessante Funktionen auf die iPhones. Neben der Nutzungsmöglichkeit der Face-ID mit einer Maske, hat sich Apple auch an das Datenschutzversprechen gehalten, welches das Unternehmen vor einigen Wochen gab. Allerdings sorgt genau dieses Update nun für große Probleme bei einigen Nutzer: innen.

iOS 15.4 has mad battery drain. I’d say my battery life today is half what it was last week. Shocking! — Alex Kretzschmar (@IronicBadger) March 16, 2022

Vor allem auf Twitter beklagen sich Menschen darüber, dass die Leistung des Akkus stark nachgelassen haben soll. Bis zu 50 Prozent weniger Kapazität beklagt der User IronicBadger. Zugegeben, das ist kein neues Problem. Bei so gut wie jedem Update auf ein neues Betriebssystem leidet der Akku einige Tage, bis wieder die normale Leistung eintritt. Dieses mal ist jedoch eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Nutzer: innen betroffen.

Kein alltägliches Problem?

Während das Thema auf Twitter gerade immer häufiger auftaucht, scheint es vor allem ältere Geräte zu betreffen. In einem Reddit-Post sprechen einige User andererseits davon. dass die Leistung des Akkus gestiegen sei – eigentlich eher ungewöhnlich. Im Normalfall sorgen Indizierungs- und Kalibrierungsprozesse für eine zeitweise stärkere Batterieauslastung. Allerdings klingt dieser Leistungsabfall nach einigen Tagen wieder ab.

Das Problem besteht bereits ungewöhnlich lange, was vermuten lässt, dass es sich um einen Fehler in der Software handeln könnte, der den Batterien unnötig viel Saft entzieht. Bisher gibt es noch keine Lösung für das Problem. Es gilt also erst einmal: Abwarten und Tee trinken. Wenn Ihr von diesem Fehler betroffen seid, dann wartet am besten einige Tage ab. In der Regel legt sich das Ganze dann wieder.

Sollte es sich tatsächlich um einen Software-Fehler im iOS 15.4-Code handeln, dürfte Apple allerdings auch bald ein Statement dazu abliefern. Andernfalls könnt Ihr das Update auch erst einmal aufschieben und auf eine Besserung warten.

Habt Ihr den Fehler auf Euren Geräten ebenfalls bemerkt? Denkt Ihr, dass es sich hierbei um mehr als das "übliche Problemchen" handeln könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!