Vierte Beta für iOS 15.4: So setzt Apple seine Versprechen um

Die vierte Beta von iOS 15.4 steht in den Startlöchern und bringt einige Neuerungen mit sich. Das größte Update dürfte allerdings die Anpassung der "Find My"-App sein. Nachdem die AirTags nun immer wieder in der Kritik standen, hat Apple bei der aktuellen Beta vor allem Wert darauf gelegt, einige Sicherheitsbedenken aus der Welt zu schaffen.

Vor einigen Wochen veröffentlichte Apple in einem Statement bereits einen aktuellen Lagebericht zu den AirTags. Die Gegenstands-Tracker stehen nach wie vor in der Kritik, da sie für Stalking und Diebstähle missbraucht wurden. In einem Statement versprach Apple bereits, Änderungen am Betriebssystem der iPhones vorzunehmen, um vor Missbrauch zu schützen und Nutzer:innen auf deren korrekte Verwendung hinzuweisen.

Genau dieses Update ist seit dem 22. Februar 2022 in der Beta-Version erhältlich. In der nunmehr vierten Vorab-Version iOS 15.4 hat sich der Hersteller hauptsächlich auf die versprochenen Änderungen konzentriert. So erhaltet Ihr beispielsweise eine Benachrichtigung, wenn Ihr ein neues AirTag einrichtet, das darauf hinweist, wie die Gadgets zu verwenden sind.

Ihr erhaltet ab sofort eine Benachrichtigung, falls Ihr einen neuen AirTag verwendet. / © MacRumors

Weitere Änderungen in der vierten Beta

Auch wenn derartige Nachrichten – man denke an die AGBs, die jeder liest – schnell weggeklickt werden, könnte eine Nachricht über die strafrechtliche Nachverfolgung seitens Apple Wirkung zeigen. Im Statement selbst berichtete Apple bereits von einer Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.

Darüber hinaus hat Apple noch kleinere Probleme aufgeräumt. Die AirPods führten beispielsweise bei einigen Usern zu einem Fehler, der sie als "Unbekanntes Accessoire" auswies. Dies soll mit der neuesten iOS-15.4-Version behoben worden sein. Das führt auch bei den AirTags für mehr Sicherheit, da nun alle Zusatzgeräte in der Find-My-App einwandfrei ausweisbar sind und sich fremde AirTags nicht mehr heimlich darunter verstecken können.

Ab sofort werdet Ihr keine Möglichkeit mehr haben, den Sicherheitsalarm der "Find My"-App zu deaktivieren! / © MacRumors

In der aktuellsten Version könnt Ihr zudem keine Änderungen mehr am "Sicherheitsalarm" der "Find My"-App vornehmen. Diese Möglichkeit hat Apple nun entfernt und durch Anpassungsmöglichkeiten für die App und die Benachrichtigungen ersetzt. Bisher leiten Euch die neuen Funktionen lediglich zu den Benachrichtigungen der "Find My"-App, allerdings könnte sich das noch ändern.

Da es sich um eine Beta handelt, solltet Ihr sie nur mit Bedacht installieren, denn es dürften noch einige Fehler enthalten sein, die mit unter zu Problemen auf Euren iPhones führen können.

Was haltet Ihr von den Änderungen in der vierten Beta? Denkt Ihr, dass eine Benachrichtigung über die Strafbarkeit der AirTags helfen wird, den Missbrauch davon zu verhindern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!