Mit iOS 17.3 kommt eine neue Sicherheitsfunktion für gestohlene iPhones

Nachdem Apple gestern iOS 17.2 an alle Nutzer:innen ausgeliefert hat, wird heute bereits die erste Beta von iOS 17.3 an Entwickler:innen und Tester:innen ausgerollt. Die wichtigste Neuerung dieses Software-Updates ist die neue Funktion "Stolen Device Protection", also der Schutz vor gestohlenen iPhones . Eine Maßnahme, die einen zusätzlichen Schutz bieten soll, wenn Euer Apple iPhone gestohlen wird und Diebe Zugriff auf Euren Passcode haben.

Apple iOS 17.3 wird in der ersten Beta verteilt

In einem früheren Bericht der Wallstreet-Journalistin Joanna Stern wurde aufgedeckt, dass Diebe neue, raffinierte Wege gefunden haben, um iPhones zu stehlen und anschließend die Sicherheitsfunktionen wie den Passcode dieser Geräte zu deaktivieren.

Es wurde beschrieben, dass die Diebe zunächst die Zielpersonen beobachten und versuchen, den Code ihres Geräts herauszufinden. Sobald sie die Zahlenkombination herausgefunden haben, können sie die Benutzer:innen aussperren und sogar sensible Informationen wie Bankdaten einsehen, die im iCloud-Schlüsselbund gespeichert sind.

Jetzt hat Apple diese fatale Sicherheitslücke auf dem iPhone mit dem neuen iOS 17.3 Update scheinbar behoben. In der ersten Beta der Software gibt es eine neue Funktion namens "Stolen Device Protection", die Nutzer:innen in den Einstellungen im Bereich Face ID und Passcode aktivieren oder deaktivieren können.

Wie der Schutz bei gestohlenen Geräten funktioniert

In erster Linie handelt es sich um einen zusätzlichen Schutz für den Fall, dass Euer iPhone zusammen mit dem Passcode gestohlen wird. Sobald er aktiviert ist, ist für die Anzeige und den Zugriff auf gespeicherte Passwörter und Schlüssel eine Face ID-Authentifizierung erforderlich. Das ist eine wichtige Änderung gegenüber dem aktuellen System, bei dem Ihr nur den Gerätepasscode eingeben müsst.

Apple fügt außerdem eine weitere Sicherheitsmaßnahme hinzu, wenn Ihr Eure Passwörter und die zugehörigen Apple ID Informationen ändert und aktualisiert. Es wird nun sowohl eine biometrische Authentifizierung als auch eine einstündige Verzögerung erforderlich sein. Zudem müssen sich die Nutzer:innen nach der besagten Pufferzeit erneut authentifizieren, bevor die Änderungen übernommen werden. Apple hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Verzögerung aufgehoben wird, wenn Ihr Euch an gespeicherten Orten wie zu Hause oder am Arbeitsplatz befindet.

Apples neuer Schutz vor gestohlenen Geräten bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, wenn Euer iPhone und Euer Passwort gestohlen werden. / © Apple

Gegenwärtig befindet sich die Funktion in der Beta-Preview und es ist zu erwarten, dass es in den kommenden Beta-Versionen noch Änderungen geben wird, bevor der Konzern die endgültige Version wirklich implementiert.

Wenn Ihr die Funktion zum Schutz vor gestohlenen Geräten ausprobieren wollt, könnt Ihr Euch für das Apple Developer Beta Programm anmelden und das Update auf Eurem iPhone installieren.

Was die anderen Funktionen in diesem Update angeht, so ist die gemeinsame Wiedergabeliste von Apple Music in dieser Version wieder dabei, nachdem sie in der endgültigen Version von iOS 17 gestrichen wurde. Außerdem gibt es kleinere Änderungen an den Einstellungen der Journal-App. Insgesamt scheint sich iOS 17.3 Beta 1 auf den neuen Schutz vor gestohlenen Geräten zu konzentrieren und es wird erwartet, dass in den nächsten Beta-Versionen weitere Funktionen hinzugefügt werden.

Testet Ihr schon die iOS 17.3 Beta? Welche neuen Features und Funktionen habt Ihr entdeckt? Teile es uns in den Kommentaren gern mit.