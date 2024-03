So wird iOS 18 Euren iPhone-Homescreen verändern

Es wird erwartet, dass iOS 18 eines der größten iPhone-Updates von Apple sein wird, vor allem wegen der vielen KI-Funktionen, die auf dem Gerät und in der Cloud integriert werden sollen. Es wurde berichtet, dass nicht nur KI-Tools, sondern auch umfangreiche Anpassungen im Vergleich zu iOS 17 eingeführt werden sollen. Jetzt gibt es weitere Details darüber, wie diese Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit aussehen könnten.

Apple schaltet Homescreen-Anpassungen in iOS 18 frei

Laut ungenannten Quellen, die von MacRumors zitiert werden, wird es mit iOS 18 endlich möglich sein, die Homescreens nach Belieben anzupassen. Unter iOS 17 können Nutzer/innen zum Beispiel Apps anordnen, Apps in einem Ordner gruppieren und Widgets auf dem Startbildschirm hinzufügen. Allerdings sind all diese Funktionen in einer Rasteransicht verankert und Ihr könnt keine Icons und Widgets auf leeren Flächen platzieren oder leere Zeilen und Spalten erstellen.

Es scheint, als würde sich das alles mit dem nächsten großen iPhone-Update in iOS 18 von Apple ändern. Im Moment ist noch unklar, ob iOS 18 den Nutzern vergleichbare Anpassungsmöglichkeiten wie bei Android bieten wird.

Eine der vielen Funktionen in iOS 17 ist NameDrop. Es ermöglicht die einfache Übertragung von Kontaktinformationen zwischen iPhones, indem die Geräte in die Nähe des anderen iPhones gebracht werden. / © nextpit

Abgesehen von der umfangreichen App- und Widget-Anordnung ist unklar, ob weitere Optionen zur Verfügung stehen werden und ob der iPhone-Hersteller die Größenanpassung von Symbolen und Texten, die Gittergröße usw. unterstützen wird.

Mark Gurman von Bloomberg war der erste, der auf die bevorstehenden Änderungen in iOS 18 hinwies und es sogar als eines der größten Software-Updates der letzten Jahre bezeichnete. Gleichzeitig erwähnte er kürzlich in seinem PowerOn-Newsletter die Anpassungen des Startbildschirms, wenn auch nur in kleinen Details.

Andere wichtige und neue Funktionen in iOS 18

Abgesehen vom Homescreen wird Apple in dem Update stark auf KI-Funktionen setzen sowie auf RCS-Unterstützung für sein Nachrichtensystem ähnlich wie bei Android, was möglicherweise die "Green Bubble, Blue Bubble"-Debatte beendet. Apple könnte auch auf Google zurückgreifen, um das iPhone 16 mit Gemini als integrierter KI zu betreiben.

Was die Kompatibilität angeht, so gibt es Gerüchte, dass dieselbe Liste von iPhone-Modellen, die auf iOS 17 aktualisiert wurden, auch auf iOS 18 aktualisiert werden, obwohl die Verfügbarkeit der Funktionen zwischen den Generationen variieren könnte. Apple wird iOS 18 auf der WWDC 2024 erstmals den Entwicklern vorstellen. Weitere Details werden ebenfalls auf der Entwicklerkonferenz erwartet.

Denkt ihr, dass diese Funktionen und Änderungen iOS 18 zu einem spannenden Update machen werden? Auf welche Neuerungen freut Ihr Euch am meisten? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.