Android und iOS: Diese Apps und Spiele sind für kurze Zeit kostenlos

Ein neues Wochenende ist da und damit auch eine neue Liste von Apps und Spielen für Android und iOS, die für eine begrenzte Zeit im Apple App Store und dem Google Play Store kostenlos sind. Verliert also keine Zeit und spart ein paar Euro, indem Ihr Euch die ein oder andere App an Land zieht.

Auch heute weisen wir Euch wieder darauf hin, dass wir diese Empfehlungen zweimal pro Woche veröffentlichen und die Möglichkeit besteht, dass einer unserer App-Tipps bereits wieder kostenpflichtig ist zum Zeitpunkt des Lesens. In dem Fall würden wir uns freuen, wenn Ihr uns einen Hinweis gebt, damit wir den Link aus der Liste werfen können. Ebenso freuen wir uns auch darüber, wenn Ihr Eurerseits kostenpflichtige Apps empfehlen könnt, die aktuell gratis zu haben sind.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App in der Liste unten findet, aber derzeit keine Verwendung für das Spiel oder die Anwendung habt, installiert die App trotzdem und entfernt sie dann einfach wieder vom Gerät. Auf diese Weise wird es in die Bibliothek aufgenommen und Ihr könnt es in Zukunft kostenlos neu installieren, wenn Ihr den Bedarf habt.

Kostenlose Apps & Mobile Games für Android

Diese Android-Apps sind aktuell umsonst

Portrait Painter ( EUR 3,99 ): Gebt Euren Fotos eine persönliche Note, indem Ihr sie in Gemälde verwandelt, mit verschiedenen Stil- und Farbpaletten-Optionen. (Achtung! Nur noch bis Sonntag kostenlos!)

): Gebt Euren Fotos eine persönliche Note, indem Ihr sie in Gemälde verwandelt, mit verschiedenen Stil- und Farbpaletten-Optionen. (Achtung! Nur noch bis Sonntag kostenlos!) SUI Datei Explorer PRO ( EUR 1,59 ): Verwaltet Dateien und Ordner auf Eurem Mobiltelefon, mit der Option, Dokumente mit einem Passwort zu schützen, über Bluetooth zu übertragen und auf externe Speichergeräte zuzugreifen. (Achtung! Nur noch bis Sonntag kostenlos!)

): Verwaltet Dateien und Ordner auf Eurem Mobiltelefon, mit der Option, Dokumente mit einem Passwort zu schützen, über Bluetooth zu übertragen und auf externe Speichergeräte zuzugreifen. (Achtung! Nur noch bis Sonntag kostenlos!) Heimtraining Gym Pro ( EUR 1,79 ): Setzt Eure Trainingsroutine fort, ohne das Haus zu verlassen – mit verschiedenen Programmen, die ohne Trainingsgeräte auskommen.

Diese Android-Spiele sind aktuell kostenlos

Kostenlose Apps & Mobile Games für iOS

Diese iOS-Apps sind aktuell umsonst

Charger Play ( EUR 1,09 ): Neidisch auf die kreativen Ladeanimationen in angepassten Android-Oberflächen? Mit dieser App habt Ihr viele ähnliche Themen, die Ihr auf Eurem iPhone verwenden könnt.

): Neidisch auf die kreativen Ladeanimationen in angepassten Android-Oberflächen? Mit dieser App habt Ihr viele ähnliche Themen, die Ihr auf Eurem iPhone verwenden könnt. Colorize ( EUR 5,49 ): Verwandelt die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen Ihrer Familie in farbige Fotos. Der Prozess wendet KI-Funktionen auf Bilder in der Galerie an und erfordert nur einen Klick.

): Verwandelt die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen Ihrer Familie in farbige Fotos. Der Prozess wendet KI-Funktionen auf Bilder in der Galerie an und erfordert nur einen Klick. Klipped ( EUR 1,09 ): Tippt und bearbeitet Euren Text mit einem minimalistischen Editor ohne viel Schnickschnack.

): Tippt und bearbeitet Euren Text mit einem minimalistischen Editor ohne viel Schnickschnack. Our Galaxy ( EUR 3,49 ): Erforscht den Weltraum in 3D und lernt unsere Galaxie besser kennen.

): Erforscht den Weltraum in 3D und lernt unsere Galaxie besser kennen. Portrait Painter ( EUR 3,49 ): Verleiht Euren Fotos eine persönliche Note, indem Ihr sie in Gemälde verwandelt.

): Verleiht Euren Fotos eine persönliche Note, indem Ihr sie in Gemälde verwandelt. Safety Note+ ( EUR 2,29 ): Erstellt passwortgeschützte oder punktgenaue Standardnotizen, Erinnerungen und Aufgabenlisten mit der Option, diese mit Eurem PC oder anderen iPhones und iPads zu teilen.

): Erstellt passwortgeschützte oder punktgenaue Standardnotizen, Erinnerungen und Aufgabenlisten mit der Option, diese mit Eurem PC oder anderen iPhones und iPads zu teilen. AirDisk Pro ( EUR 2,29 ): Speichert Dateien auf Eurem iPhone und iPad und greift von Eurem Windows-PC oder macOS darauf zu.

): Speichert Dateien auf Eurem iPhone und iPad und greift von Eurem Windows-PC oder macOS darauf zu. Epica 2 Pro ( EUR 1,09 ): Fügt Euren Fotos Dutzende von Spezialeffekten und lustigen Hintergründen hinzu.

): Fügt Euren Fotos Dutzende von Spezialeffekten und lustigen Hintergründen hinzu. Deep Sleep, Insomnia Help ( EUR 1,09 ): Hört Euch hier Aufnahmen an, um Euren Körper und Geist zu entspannen und gegen Schlaflosigkeit anzukämpfen.

): Hört Euch hier Aufnahmen an, um Euren Körper und Geist zu entspannen und gegen Schlaflosigkeit anzukämpfen. Qoin - Expenses and Incomes ( EUR 10,99 ): Behaltet Eure täglichen Ausgaben im Blick und bekommt so die Kontrolle über Euer Budget mit Hilfe von Widgets auf Eurem iPhone-Display.

): Behaltet Eure täglichen Ausgaben im Blick und bekommt so die Kontrolle über Euer Budget mit Hilfe von Widgets auf Eurem iPhone-Display. Vector-Logo-Designer ( EUR 5,49 ): Erstellt Logos aus einer Bibliothek von Formen und Bearbeitungswerkzeugen, und exportiert sie in verschiedene Dateiformate.

Diese iOS-Spiele sind aktuell kostenlos

Dot.Line ( EUR 3,49 ): Erinnert Ihr Euch noch daran, wie wir früher die langweilige Schulzeit verbrachten, bevor es Handys gab? Bildet bei Dot Line (uns früher als "Kästekästchen" bekannt) so viele Quadrate wie möglich, indem Ihr Linien auf dem Spielfeld zeichnet.

): Erinnert Ihr Euch noch daran, wie wir früher die langweilige Schulzeit verbrachten, bevor es Handys gab? Bildet bei Dot Line (uns früher als "Kästekästchen" bekannt) so viele Quadrate wie möglich, indem Ihr Linien auf dem Spielfeld zeichnet. Dream A Little Dream ( EUR 1,09 ) Steuert eine Katze in einer magischen Welt und weicht in diesem pastellfarbenen Flappy-Birds-Klon Wolken aus.

) Steuert eine Katze in einer magischen Welt und weicht in diesem pastellfarbenen Flappy-Birds-Klon Wolken aus. Invaders Mini ( EUR 1,09 ): Hier spielt Ihr den Klassiker Space Invaders, bzw. einen Klon, der für iPhone und Apple Watch entwickelt wurde.

): Hier spielt Ihr den Klassiker Space Invaders, bzw. einen Klon, der für iPhone und Apple Watch entwickelt wurde. Lootbox-RPG ( EUR 1,09 ): Dungeon Crawler mit einfacher Grafik und Gameplay. Ihr schützt Euer Königreich, indem Ihr Verliese erkundet, Gegenstände sammelt und monströse Kreaturen besiegt.

): Dungeon Crawler mit einfacher Grafik und Gameplay. Ihr schützt Euer Königreich, indem Ihr Verliese erkundet, Gegenstände sammelt und monströse Kreaturen besiegt. Last Rock Curling ( EUR 1,09 ): Erlebt die Spannung eines Curling-Matches, besiegt Euren Gegner, indem Ihr Euren Stein so nah wie möglich ins Ziel bringt – also was man beim Curling halt so macht.

): Erlebt die Spannung eines Curling-Matches, besiegt Euren Gegner, indem Ihr Euren Stein so nah wie möglich ins Ziel bringt – also was man beim Curling halt so macht. Night-Stars ( EUR 3,49 ): Räumt das Spielfeld frei, indem Ihr Gruppen gleichfarbiger Blöcke in einer vertrauten, aber dennoch süchtig machenden Formel eliminiert.

): Räumt das Spielfeld frei, indem Ihr Gruppen gleichfarbiger Blöcke in einer vertrauten, aber dennoch süchtig machenden Formel eliminiert. The most amazing Sheep Game ( EUR 1,09 ): Mit einem (wahrscheinlich) übertriebenen Namen steuert Ihr ein Schaf in dieser Mischung aus Plattform- und Rhythmusspiel.

So, das war es für diese Woche mit unseren kostenlosen App-Tipps! Nochmal: Bedenkt, dass alle diese Apps nur vorübergehend kostenlos sind. Es ist also möglich, dass einige Vorschläge bereits nur noch in der kostenpflichtigen Version verfügbar sind, solltet Ihr diesen Beitrag zu spät lesen.

Dienstag nächster Woche geht es weiter mit frischen Vorschlägen und wenn Ihr App-Tipps für uns habt, oder über Links stolpert, bei denen das Gratis-Zeitfenster bereits wieder dicht ist, lasst es uns in den Comments wissen.