Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps sind derzeit gratis

Habt Ihr das erste Fresskoma der Festtage überstanden und seid schon wieder auf der Suche nach Mobile Games und Apps? Dann seid Ihr hier goldrichtig, denn neben unseren täglichen App-News bekommt Ihr bei NextPit ja auch zweimal pro Woche eine App-Liste mit Downloads für Android und iOS.

Auch zu Weihnachten haben wir Seiten wie MyDealz.de durchstöbert auf der Suche nach Apps, die nicht sowieso generell kostenlos sind. Wir verlinken hier lediglich Premium-Apps, die es nur für wenige Tage kostenlos gibt.

Egal, ob Kinderspiele, Kamera-Apps, Einkaufslisten-Anwendungen, Shooter oder schlichte Casual Games: In dieser Liste kann grundsätzlich alles landen. Sollte eine App zum Zeitpunkt, an dem Ihr den Artikel lest, bereits wieder kostenpflichtig sein, würden wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren freuen!

Tipp: Ladet Euch interessante Apps am Besten sofort runter! Das gilt auch dann, wenn Ihr für eine App oder ein Spiel aktuell keine Verwendung habt. Nach dem Löschen wandert die App in Eure App-Bibliothek und damit dauerhaft in Euren Besitz. Ihr könnt sie dann jederzeit wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps und Spiele für Android

Kostenlose Apps für Android

Kostenlose Android-Spiele

Zombie Avengers (0,59 €) : In diesem Side-Scrolling-Spiel übernehmt Ihr die Kontrolle über verschiedene Stickmen, um die Menschheit vor den Zombies zu schützen.

: In diesem Side-Scrolling-Spiel übernehmt Ihr die Kontrolle über verschiedene Stickmen, um die Menschheit vor den Zombies zu schützen. Message Quest (1,49 €) : In diesem traditionellen Point-and-Click-Abenteuer helft Ihr dem Herold, den wahren Helden der Geschichte zu finden.

: In diesem traditionellen Point-and-Click-Abenteuer helft Ihr dem Herold, den wahren Helden der Geschichte zu finden. Manoir (3,69 €) : Überlebt herausfordernde Etappen in diesem Old-School-Platformer.

: Überlebt herausfordernde Etappen in diesem Old-School-Platformer. oO (0,50 €) : Minimalistische Grafik und herausforderndes Gameplay: Tippt auf den Bildschirm, um den kleinen Punkt zu steuern und ihn bis zum Ende des Levels zu bringen.

: Minimalistische Grafik und herausforderndes Gameplay: Tippt auf den Bildschirm, um den kleinen Punkt zu steuern und ihn bis zum Ende des Levels zu bringen. Cytus II (1,99 €) : Ein Rhythmus- und Musikspiel von den gleichen Entwicklern wie Deemo. Löst musikalische Herausforderungen, um die Geheimnisse von Cytus zu lüften. Wir haben Euch die App auch bereits ausführlich vorgestellt.

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose iOS-Apps

Orderly (1,0 9 € ): Tretet in die Reihen der ToDoisten ein und organisiert Eure Aufgaben. Ihr profitiert dabei von Funktionen wie Cloud-Synchronisierung und mehreren Möglichkeiten, Eure Aufgabenliste zu kategorisieren und anzuzeigen.

): Tretet in die Reihen der ToDoisten ein und organisiert Eure Aufgaben. Ihr profitiert dabei von Funktionen wie Cloud-Synchronisierung und mehreren Möglichkeiten, Eure Aufgabenliste zu kategorisieren und anzuzeigen. Phone-Drive (4,49 €) : Nutzt Euer iPhone oder iPad als kabellosen Speicher für Euren Mac oder Windows-PC –dies ist eine der Apps, die wir Euch bereits mehrfach hier empfohlen haben.

: Nutzt Euer iPhone oder iPad als kabellosen Speicher für Euren Mac oder Windows-PC –dies ist eine der Apps, die wir Euch bereits mehrfach hier empfohlen haben. Shine - Sparkle Cam (1,09 €) : Möchtet Ihr Euren Bildern einen hübschen Look verpassen? Versucht es mit dieser App, die für glänzende Effekte sorgt.

: Möchtet Ihr Euren Bildern einen hübschen Look verpassen? Versucht es mit dieser App, die für glänzende Effekte sorgt. Search Ace Pro (3,49 €) : Beschleunigt die Websuche mit mehreren Suchwerkzeugen gleichzeitig, mit speziellen Funktionen für den Bild-in-Bild-Modus von YouTube und inklusive Unterstützung für die Apple Watch.

: Beschleunigt die Websuche mit mehreren Suchwerkzeugen gleichzeitig, mit speziellen Funktionen für den Bild-in-Bild-Modus von YouTube und inklusive Unterstützung für die Apple Watch. Memos Voice (8,99 €) : Verwandelt Eure Sprachaufnahmen in Multimedia-Notizen, mit Werkzeugen zum Hinzufügen von Bildern und Kommentaren zu Euren Interviews, Kursen und anderen Audioaufnahmen.

Kostenlose iOS-Spiele

Lost Maze (2,29 €) : Überlebt charmante Labyrinthe, löst Rätsel und sammelt Gegenstände auf Eurem Weg nach Hause.

: Überlebt charmante Labyrinthe, löst Rätsel und sammelt Gegenstände auf Eurem Weg nach Hause. Space Border: Alien Encounter (2,29 €) : Besiegt die außerirdische Macht mit Eurer Sternenflotte in diesem Echtzeit-Strategiespiel.

: Besiegt die außerirdische Macht mit Eurer Sternenflotte in diesem Echtzeit-Strategiespiel. Ravon (2,29 €) : Reist durch den Weltraum und schlagt Euch durch rhythmische Levels mit Musik aus aller Welt.

: Reist durch den Weltraum und schlagt Euch durch rhythmische Levels mit Musik aus aller Welt. Tabu (3,49 €) : Rechtzeitig zu den Feiertagen könnt Ihr in diesem Partyspiel versuchen, per Videochat Wörter zu erraten, ohne dabei die Tabu-Wörter zu benutzen.

: Rechtzeitig zu den Feiertagen könnt Ihr in diesem Partyspiel versuchen, per Videochat Wörter zu erraten, ohne dabei die Tabu-Wörter zu benutzen. Trigono (2,29 €) : Testet Eure Reflexe, indem Ihr ein kleines Dreieck durch schwierige Levels steuert und versucht, die roten Bereiche zu vermeiden.

Wir hoffen, Ihr könnt mit unserer Auswahl an Weihnachten was anfangen. Kommt gut durch die Feiertage und lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, wenn eine der Apps zwischenzeitlich wieder kostenpflichtig geworden ist.