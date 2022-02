Gratis für Android & iOS: Diese Apps und Games sind derzeit kostenlos

NEXT PIT TV

Zum zweiten Mal in dieser Woche bekommt Ihr heute von uns eine ganze Liste mit kostenlosen Apps für iOS und Android. Heute gibt es die erste Rutsche, wie immer folgt Samstag der zweite Teil. Wollt Ihr zwischendurch selbst nach kostenlosen Apps stöbern, hilft Euch Antoines Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps.

Tipp: Ladet Euch spannende Apps auch dann kostenlos herunter, wenn Ihr sie aktuell nicht benötigt. Ihr könnt sie direkt wieder vom Handy kicken. Auch bei einer Neuinstallation bleiben sie für Euch kostenlos, selbst wenn im Play Store längst wieder Geld für die App verlangt wird.

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Notenerkennung (3,99 €) : Diese App analysiert Lieder und wandelt sie in Notenblätter um. Ich bin normalerweise etwas skeptisch gegenüber solchen Versprechen, aber die App hat mehr als tausend Bewertungen und einen Durchschnitt von mehr als vier Sternen. (in deutscher Sprache)

: Diese App analysiert Lieder und wandelt sie in Notenblätter um. Ich bin normalerweise etwas skeptisch gegenüber solchen Versprechen, aber die App hat mehr als tausend Bewertungen und einen Durchschnitt von mehr als vier Sternen. (in deutscher Sprache) Equalizer Bass Booster Pro (1,89 €) : Diese App ist mit Musik- und Videoplayern auf Eurem Handy kompatibel und bietet mehrere EQ-Optionen, um die Tonausgabe nach Eurem Geschmack zu optimieren.

: Diese App ist mit Musik- und Videoplayern auf Eurem Handy kompatibel und bietet mehrere EQ-Optionen, um die Tonausgabe nach Eurem Geschmack zu optimieren. Fast Video-Splitter für WhatsApp Status (0,69 €) : Bearbeitet und schneidet Videoaufnahmen in 30-Sekunden-Clips und umgeht das von WhatsApp auferlegte 16-MB-Limit.

: Bearbeitet und schneidet Videoaufnahmen in 30-Sekunden-Clips und umgeht das von WhatsApp auferlegte 16-MB-Limit. Volume Slider like Android P (0,59 €) : Einfache App, die das Lautstärke-Widget an das von Android 9 anpasst. (in deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

Data Defense (3,89 €) : Ein Tower-Defense-Spiel im Retro-Vektor-Grafik-Stil. Anstatt eine Burg zu verteidigen, verteidigt Ihr die Server gegen Bugs, Viren und Glitches.

: Ein Tower-Defense-Spiel im Retro-Vektor-Grafik-Stil. Anstatt eine Burg zu verteidigen, verteidigt Ihr die Server gegen Bugs, Viren und Glitches. AntiGravity Puzzle Spiel (2,09 €) [läuft heute ab]: Verwendet Hebel, Gewichte und andere Werkzeuge, um Puzzles zu lösen.

[läuft heute ab]: Verwendet Hebel, Gewichte und andere Werkzeuge, um Puzzles zu lösen. Ball Reach (0,59 €) : Kurzes, aber anspruchsvolles Spiel, bei dem Ihr die Kugel ausbalancieren müsst, um sie bis zum Ende der Bühne zu bringen. Ganz ähnlich wie bei Klassikern wie Marble Madness und Super Monkey Ball.

: Kurzes, aber anspruchsvolles Spiel, bei dem Ihr die Kugel ausbalancieren müsst, um sie bis zum Ende der Bühne zu bringen. Ganz ähnlich wie bei Klassikern wie Marble Madness und Super Monkey Ball. Terra Fighter 2 Pro (0,89 €) : Dieses bereits früher hier schon mal empfohlene Kampfspiel lässt 16 Charaktere gegeneinander antreten, jeder mit spezifischen Stärken und Schwächen. (in deutscher Sprache)

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

MealSnap (2,29 €) : Trackt Eure Mahlzeiten während der Woche mit diesem einfachen Tagebuch, das Euch nicht zum Kalorienzählen zwingt.

: Trackt Eure Mahlzeiten während der Woche mit diesem einfachen Tagebuch, das Euch nicht zum Kalorienzählen zwingt. After Fòcus (1,09 €) : Fügt Wasserzeichen und Filter zu Euren Fotos hinzu und verpasst ihnen ein individuelles und einzigartiges Aussehen. (in deutscher Sprache)

: Fügt Wasserzeichen und Filter zu Euren Fotos hinzu und verpasst ihnen ein individuelles und einzigartiges Aussehen. (in deutscher Sprache) Extreme Week Calendar (1,09 €) : Minimalistischer Kalender fürs iPhone oder iPad, der eine Momentaufnahme der aktuellen Woche bietet. (in deutscher Sprache)

: Minimalistischer Kalender fürs iPhone oder iPad, der eine Momentaufnahme der aktuellen Woche bietet. (in deutscher Sprache) C-Time (5,49 €) : Für diejenigen, die von Zeitmanagement besessen sind, trackt diese App, wie viel Zeit Ihr im Laufe des Tages an vorgegebenen Orten verbringen. (in deutscher Sprache)

: Für diejenigen, die von Zeitmanagement besessen sind, trackt diese App, wie viel Zeit Ihr im Laufe des Tages an vorgegebenen Orten verbringen. (in deutscher Sprache) bProgress (1,09 €) : Sucht Ihr nach einer anderen Kalender- und Terminplaner-App? Dann solltet Ihr Euch diese kostenlose Alternative ansehen.

Kostenlose iOS-Spiele

EvoCreo: Pocket Monsters like (3,49 €) : Wie der Name schon sagt, ist dieses Spiel stark von einem berühmten japanischen Franchise inspiriert, in dem Ihr Pocket Monster und sie in Kämpfen auf Leben und Tod einsetzt.

: Wie der Name schon sagt, ist dieses Spiel stark von einem berühmten japanischen Franchise inspiriert, in dem Ihr Pocket Monster und sie in Kämpfen auf Leben und Tod einsetzt. Monsterz Minigames Deluxe (3,49 €) : Ähnlich wie das WarioWare-Franchise bietet dieses Spiel eine Reihe von Minispielen, um Eure Reflexe und Fähigkeiten zu testen. (in deutscher Sprache)

: Ähnlich wie das WarioWare-Franchise bietet dieses Spiel eine Reihe von Minispielen, um Eure Reflexe und Fähigkeiten zu testen. (in deutscher Sprache) Space Borders: Alien Encounter (2,29 €) : Führt in diesem 2D-Strategiespiel Krieg gegen eindringende außerirdische Kräfte und schützt die Erde.

: Führt in diesem 2D-Strategiespiel Krieg gegen eindringende außerirdische Kräfte und schützt die Erde. Super Tank Battle R (6,99 €) : Verteidigt Eure Basis mit einem Panzer in 500 NES-inspirierten Levels in super-retro 8-Bit-Grafik.

: Verteidigt Eure Basis mit einem Panzer in 500 NES-inspirierten Levels in super-retro 8-Bit-Grafik. HappyGame (4,499 €) : Nicht wirklich ein Spiel, sondern ein Spiele-Tracker. Listet Eure Spielebibliothek auf und überprüft abgeschlossene Spiele.

Könnt Ihr mit den vorgeschlagenen Apps was anfangen? Habt Ihr selbst bessere Angebote gefunden? Ist eine der vorgeschlagenen Anwendungen wieder kostenpflichtig? All das könnt Ihr uns in den Kommentaren mitteilen!