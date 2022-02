Verkaufsstart für das Galaxy S22 Ultra – hier könnt Ihr's noch kaufen!

Seit heute könnt Ihr das Samsung Galaxy S22 Ultra und auch das Galaxy Tab S8 in allen Varianten offiziell kaufen. Die Nachfrage scheint groß zu sein, denn bei Amazon ist das Ultra teilweise schon vergriffen. NextPit verrät Euch, wie Ihr an das begehrte Stück Technik kommt.

Heute ist der Startschuss gefallen: Das Galaxy S22 Ultra ist endlich im Handel erhältlich! Vermutlich haben Viele schon auf den Verkaufsstart des ab 1.249 Euro erhältlichen High-End-Smartphones gewartet. Je nach gewünschter Farbe schaut Ihr nämlich bei Amazon bereits in die Röhre. Teilweise werden Kaufinteressierte bis in den April vertröstet, die Variante in Grün wird sogar ohne Datum als "ausverkauft" gemeldet.

Bei der Ausführung in Phantom Black wartet Ihr bei Amazon immerhin "nur" gute zwei Wochen. Bei Saturn und Media Markt sieht es (noch) etwas besser aus – die meisten Modelle werden dort direkt an Euch verschickt. Wir haben Euch die Angebote verlinkt. Am Ende des Artikels findet Ihr zudem unser Preis-Widget, welches Euch tagesaktuell ansagt, wo Ihr zu welchem Preis noch fündig werdet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S22 Ultra Das Samsung Galaxy S22 Ultra mit Exynos 2200 und integriertem S Pen ist das derzeit stärkste Smartphones des Herstellers. Durch das neue, kantigere Design und durch den im Gerät versenkbaren (...) Zur Geräte-Datenbank

Wollt Ihr Euch vor dem Kauf erst noch einmal über die neuen Smartphones und Tablets informieren? Dann findet Ihr hier unsere wichtigsten Artikel zu den neuen Galaxy-S22-Modellen:

Die aktuellen Preise der Galaxy S22-Reihe haben wir für Euch natürlich auch nochmal zusammengefasst – auch, wenn es bislang lediglich das Ultra zu kaufen gibt.

Verkaufspreise Galaxy S22 Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Preis 8/128 GB: 849 €

8/256 GB: 899 € 8/128 GB: 1.049 €

8/256 GB: 1.099 € 8/128 GB: 1.249 €

12/256 GB: 1.349 €

12/512 GB: 1.449 €

12/1 TB: 1.649 €

Und hier noch einmal die Preise der Galaxy Tab S8-Serie. Die Tablets bekommt Ihr jeweils in einer WLAN-only und einer 5G-Variante:

Verkaufspreise Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8 / 128 GB – WLAN 749 € 949 € 1.149 € 8 / 128 GB – 5G 899 € 1.099 € 1.299 € 8 / 256 GB – WLAN 799 € 999 € – 8 / 256 GB – 5G 949 € 1.149 € – 12 / 256 GB – WLAN – – 1.249 € 12 / 256 GB – 5G – – 1.399 € 16 / 512 GB – WLAN – – 1.449 € 16 / 512 GB – 5G – – 1.599 €

Samsung Galaxy Tab S8 mit 128 GB Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S8+ mit 256 GB Wi-Fi

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit 256 GB Wi-Fi

Was haltet Ihr vom Galaxy S22 Ultra – könnt Ihr verstehen, dass es bereits ausverkauft ist? Findet Ihr die Preise zu hoch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!