Schnell: Diese Apps & Spiele für Euer Handy sind heute kostenlos!

Eine großartige Sache an Smartphones ist die Anzahl der Apps, die wir installieren können – begrenzt nur durch den Speicherplatz, die Zeit zur Nutzung dieser Apps und – natürlich – das Budget. Einige interessante Apps kosten einen hübschen Batzen Geld. Deshalb hat sich nextpit für Euch auf die Suche nach normalerweise kostenpflichtigen Apps gemacht, die jetzt gerade kostenlos sind.

Bedenkt, dass diese iPhone- und Android-Apps normalerweise kostenpflichtig und nur für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Diese kostenlosen Angebote können ohne Vorankündigung verschwinden, da die Gratis-Aktionen von den jeweiligen Entwicklern abhängig sind.

NextPit stellt sicher, dass keine dieser Apps in unserer kostenlosen Liste mit 3,5 oder mehr Sternen bewertet ist. Anders als bei unseren Top 5 Apps der Woche haben wir keine der aufgeführten Apps selbst getestet. Seid also auf der Hut, dass die Apps nicht doch versteckte In-App-Käufe haben.

Das solltet Ihr nicht verpassen: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber nicht mehr braucht, installiert sie und löscht sie. So speichert Ihr die App in Eurer Bibliothek und könnt sie später installieren, ohne dass Ihr dafür bezahlen müsst, auch wenn die Aktion beendet ist.

Derzeit kostenlose Android-Apps und -Spiele

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Task Destroyer ( 2,19 € ): Erstellt eine Liste mit Aufgaben, die Ihr erledigen müsst, aber mit einer Einschränkung: Die gesamte Präsentation wurde spielerisch gestaltet, indem der Fortschritt einer Aufgabe durch einen Gesundheitsbalken angezeigt wird. Je näher Ihr der Aufgabe kommt, desto eher wird sie zerstört.

Erstellt eine Liste mit Aufgaben, die Ihr erledigen müsst, aber mit einer Einschränkung: Die gesamte Präsentation wurde spielerisch gestaltet, indem der Fortschritt einer Aufgabe durch einen Gesundheitsbalken angezeigt wird. Je näher Ihr der Aufgabe kommt, desto eher wird sie zerstört. Volume Booster - Sound Speaker ( 3,49 € ): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die Lautstärke Eures Smartphones nicht so toll ist, kann diese App vielleicht einen ordentlichen Schub geben.

Android-Spiele

Bricks Breaker Pro ( 4,39 € ): Eine moderne Version des klassischen Arkanoid-Spiels. Zeit, Eure Physik-Skills aufzufrischen!

Eine moderne Version des klassischen Arkanoid-Spiels. Zeit, Eure Physik-Skills aufzufrischen! Truth or Dare Pro ( 0,50 € ): Dieses Spiel ist zwar immer besser, wenn es mit einem gewissen Einsatz gespielt wird, aber wenigstens habt Ihr eine App, mit der Ihr Fragen stellen könnt, ohne dass jemand bevorzugt wird.

Dieses Spiel ist zwar immer besser, wenn es mit einem gewissen Einsatz gespielt wird, aber wenigstens habt Ihr eine App, mit der Ihr Fragen stellen könnt, ohne dass jemand bevorzugt wird. Empire Warriors: Tower Defense ( 0,99 € ): Feinde fallen über Euren Standort her. Es liegt an Euch, die besten Krieger zu haben, um Euch zu verteidigen!

Feinde fallen über Euren Standort her. Es liegt an Euch, die besten Krieger zu haben, um Euch zu verteidigen! Defense Zone 3 Ultra ( 2,69 € ): Das klassische Tower-Defense-Genre, das in der Neuzeit stattfindet, komplett mit futuristischen Waffen und toller Grafik!

Das klassische Tower-Defense-Genre, das in der Neuzeit stattfindet, komplett mit futuristischen Waffen und toller Grafik! Sky Wings VIP ( 1,09 € ): Ein Shoot 'em up mit voxelähnlicher Grafik, das niedlich ist und dennoch adrenalingeladene Spielsitzungen bietet!

Derzeit kostenlose iOS-Apps und -Spiele

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Deflection Lite ( 0,99 € ): Dies ist eine App, mit der man die Statik von Balken berechnen kann, obwohl sie nur als Richtlinie und nicht als Regel verwendet werden sollte.

Dies ist eine App, mit der man die Statik von Balken berechnen kann, obwohl sie nur als Richtlinie und nicht als Regel verwendet werden sollte. Einheitenumrechner Pro HD ( 0,99 € ): Mit der Unterstützung von mehr als 30 Kategorien und über 700 verschiedenen Einheiten habt Ihr hier die Qual der Wahl!

Mit der Unterstützung von mehr als 30 Kategorien und über 700 verschiedenen Einheiten habt Ihr hier die Qual der Wahl! DrawTextPath ( 1,99 € ): Wenn Ihr (aus welchen Gründen auch immer) ein Video mit einer Textpfadverfolgung erstellen müsst, dann erledigt diese App diese Aufgabe mit Bravour.

Wenn Ihr (aus welchen Gründen auch immer) ein Video mit einer Textpfadverfolgung erstellen müsst, dann erledigt diese App diese Aufgabe mit Bravour. Blink ( 0,99 € ): Blinzelt und Ihr verpasst es. Diese App ist eine schnelle Memo-App, die Euch mit ihrer minimalistischen, aber effektiven Benutzeroberfläche alles, was Ihr tun müsst, auf einen Blick sehen lässt.

Blinzelt und Ihr verpasst es. Diese App ist eine schnelle Memo-App, die Euch mit ihrer minimalistischen, aber effektiven Benutzeroberfläche alles, was Ihr tun müsst, auf einen Blick sehen lässt. Quit My Way ( 6,99 € ): Wolltet Ihr schon immer mit dem Rauchen aufhören? Diese App ist zwar kein Nikotinpflaster, aber sie kann Euch trotzdem dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören.

iOS-Spiele

Tic Tac Toe im Kreis ( 3,99 € ): Gerade als Ihr dachtet, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Spieleklassiker anders zu gestalten, kommt Tic Tac Toe, das das Quadrat gegen einen Kreis austauscht.

Gerade als Ihr dachtet, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Spieleklassiker anders zu gestalten, kommt Tic Tac Toe, das das Quadrat gegen einen Kreis austauscht. Paintiles ( 0,99 € ): Malt Kacheln an, die alle die gleiche Farbe haben, und räumt das Brett ab. Es ist herausfordernder, als es klingt!

Malt Kacheln an, die alle die gleiche Farbe haben, und räumt das Brett ab. Es ist herausfordernder, als es klingt! Meine Stadt: Zahnarztbesuch ( 3,99 € ): Die richtige Mundgesundheit wird oft übersehen, aber hier ist ein Spiel, das dafür sorgt, dass alle Füllungen gesetzt werden und kein Zahn in der Stadt unkontrolliert bleibt!

Die richtige Mundgesundheit wird oft übersehen, aber hier ist ein Spiel, das dafür sorgt, dass alle Füllungen gesetzt werden und kein Zahn in der Stadt unkontrolliert bleibt! Get 'Em ( 0,99 € ): Ein freies Spiel, in dem Ihr in die Rolle von Superhunden schlüpft, die der Welt zeigen, dass Ihr manchmal schlimmer beißt, als Ihr bellt!

Ein freies Spiel, in dem Ihr in die Rolle von Superhunden schlüpft, die der Welt zeigen, dass Ihr manchmal schlimmer beißt, als Ihr bellt! Lanota ( 1,99 € ): Ein Rhythmusspiel, bei dem Ihr Eure Reflexe gegen die Zeit einsetzen müsst, um die Welt zu retten (was sonst?). Mit zahlreichen Musikgenres erinnert es an die guten alten Guitar-Hero-Tage.

Was haltet Ihr von unserer Liste der kostenlosen Apps zum Wochenende? Habt Ihr in letzter Zeit faszinierende Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Behaltet solche Neuigkeiten nicht für Euch – erzählt es uns in den Kommentaren!