Ihr fragt Euch vielleicht, wie das überhaupt möglich ist? Lasst es uns Euch erklären. Einige unglaublich großzügige Entwickler haben beschlossen, vorübergehend auf ihre Gebühren zu verzichten und Euch die Chance zu geben, ihre Premium-Apps zu erleben, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Aber Achtung, diese unglaublichen Gelegenheiten werden nicht ewig andauern, also zögert nicht!

In unserem Magazin steht Eure Privatsphäre immer an erster Stelle und wir bemühen uns, Euch Apps und Spiele zu empfehlen, die Euch nicht zu sehr belasten. Im Gegensatz zu unserer sorgfältig zusammengestellten Liste der Top 5 Apps der Woche haben wir jedoch nicht jede App in dieser außergewöhnlichen Sammlung persönlich getestet. Einige dieser Apps enthalten zwar Werbung und bieten In-App-Käufe, aber sie sind trotzdem unschlagbar günstig. Also stürzt Euch in die Schatztruhe der kostenlosen Apps dieser Woche. Wer weiß? Vielleicht entdeckt Ihr ja ein verstecktes Spiel oder ein Produktivitätstool!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Equalizer - Bass Booster EQ ( 2,99 € ): Holt Euch mit diesem softwarebasierten EQ einen Extra-Kick aus Euren Musik-Soundtracks.

): Holt Euch mit diesem softwarebasierten EQ einen Extra-Kick aus Euren Musik-Soundtracks. DJ Mixer - DJ Music Remix Pro ( 9,99 € ): Ihr denkt, Ihr habt das Zeug dazu, Tracks zu remixen und sie wie einen brandneuen Song klingen zu lassen? Warum probiert Ihr das nicht einfach mal aus?

): Ihr denkt, Ihr habt das Zeug dazu, Tracks zu remixen und sie wie einen brandneuen Song klingen zu lassen? Warum probiert Ihr das nicht einfach mal aus? Sound Meter & Noise Detector ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut Eure Zimmer oder Euer Haus ist? Mit dieser App könnt Ihr die Dezibelwerte Eurer Umgebung messen.

): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut Eure Zimmer oder Euer Haus ist? Mit dieser App könnt Ihr die Dezibelwerte Eurer Umgebung messen. Reminder Pro ( 3,49 € ): Braucht Ihr eine Erinnerungs-App, damit Ihr alles, was in Eurem Leben passiert, im Auge behalten könnt? Diese App macht's möglich!

): Braucht Ihr eine Erinnerungs-App, damit Ihr alles, was in Eurem Leben passiert, im Auge behalten könnt? Diese App macht's möglich! Volume Booster ( 2,99 € ): Wenn Eure Kopfhörer nicht laut genug sind, kann vielleicht eine softwaregesteuerte Lösung Abhilfe schaffen.

Kostenlose Android-Spiele

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

next.calc ( 2,99 € ): Eine Taschenrechner-App, die sich auf eine ganz neue Art und Weise präsentiert. Probiert sie aus, und sei es nur wegen des Neuheitsfaktors!

): Eine Taschenrechner-App, die sich auf eine ganz neue Art und Weise präsentiert. Probiert sie aus, und sei es nur wegen des Neuheitsfaktors! Wavebox Audio Editor ( 3,79 € ): Bearbeitet Audiodateien, wo immer Ihr seid, bequem von Eurem iPhone aus, ohne dass Ihr einen Laptop oder Desktop benötigt.

): Bearbeitet Audiodateien, wo immer Ihr seid, bequem von Eurem iPhone aus, ohne dass Ihr einen Laptop oder Desktop benötigt. Bruchrechnung Schritte: Visuell lernen ( 2,99 € ): Der Mathematikunterricht hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz schön verändert, oder? Dies ist ein einzigartiger Weg, um auf visuelle Weise etwas über Brüche zu lernen.

): Der Mathematikunterricht hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz schön verändert, oder? Dies ist ein einzigartiger Weg, um auf visuelle Weise etwas über Brüche zu lernen. Decibel Meter - Schallmessung ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie laut oder leise Euer Zuhause ist? Mit dieser App könnt Ihr es herausfinden!

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie laut oder leise Euer Zuhause ist? Mit dieser App könnt Ihr es herausfinden! Beautiful Compass Pro ( 0,99 € ): Wenn Ihr mal einen Kompass auf Eurem Handy braucht, ist diese App ideal. Ihr solltet aber vielleicht eine Sportuhr in Betracht ziehen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Splotches: Color Mixing Game ( 0,99 € ): Eure Aufgabe ist es, die mythische Regenbogenkugel zu zerstören. Es liegt also an Euch, die richtigen Farben zu mischen, um Explosionen zu erzeugen und jeden Level zu überstehen.

): Eure Aufgabe ist es, die mythische Regenbogenkugel zu zerstören. Es liegt also an Euch, die richtigen Farben zu mischen, um Explosionen zu erzeugen und jeden Level zu überstehen. Juggly Ball ( $1.99 ): Wenn Ihr im echten Leben nicht jonglieren könnt, warum dann nicht in einer App? Mal sehen, wie gut Ihr das digital könnt.

): Wenn Ihr im echten Leben nicht jonglieren könnt, warum dann nicht in einer App? Mal sehen, wie gut Ihr das digital könnt. Khromax ( 0,99 € ): In diesem Spiel für Kinder zieht Ihr bunte Sterne durch die Gegend, während sie Musik machen.

): In diesem Spiel für Kinder zieht Ihr bunte Sterne durch die Gegend, während sie Musik machen. Vigil RPG ( 2,00 € ): Ein rundenbasiertes RPG für Einzelhelden, das an die EGA-Grafik-Ära erinnert, in der die Geschichte des Abenteuers eine größere Rolle spielt als die schicke Grafik.

): Ein rundenbasiertes RPG für Einzelhelden, das an die EGA-Grafik-Ära erinnert, in der die Geschichte des Abenteuers eine größere Rolle spielt als die schicke Grafik. Red Conquest! ( 0,99 € ): Ein epischer Weltraumschlachtsimulator, in dem Ihr versucht, die eindringenden blauen Streitkräfte zurückzuschlagen und Euer Gebiet zu verteidigen.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Willkommen in der fesselnden Welt der mobilen Anwendungen, in der sich ein paar Schlaumeier eine hinterhältige Taktik ausgedacht haben, um Geld zu verdienen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar wertvolle Tipps für Euch, wie Ihr Eure wertvollen Daten schützen könnt. Unsere wichtigste Empfehlung ist, bei der Erteilung von Berechtigungen für Apps kritisch zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte haben? Und warum muss eine Taschenlampen-App Euren genauen Standort kennen? Wenn Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr gewährt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Erkundet also das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt sind.

Das ist alles, was wir für diese Woche an kostenlosen Apps und Spielen haben. Gibt es eine App oder ein Spiel, das Ihr gerne mit uns teilen würdet? Bitte schreibt sie in die Kommentare.