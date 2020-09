Heute Kostenlos: Diese Apps für iOS und Android gibt's jetzt gratis

Für kurze Zeit könnt Ihr wieder Apps im Apple App Store und Google Play Store herunterladen, die normalerweise nicht gratis erhältlich sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Liste sind alle aufgezählten Apps kostenlos erhältlich. Schnell sein lohnt sich also, denn es es ist nicht bekannt, wann die App wieder etwas kosten wird. An dieser Stelle stellt NextPit Euch die aktuell besten kostenlosen Apps und mobilen Spiele für Android und iOS vor.

Kostenlose Apps für Android: Das gibt's heute gratis

Games

Aveyond 3-1 Lord of Twilight ( 5,99 Euro ): Ein Rollenspiel in Pixel-Optik, das zum Glück nichts mit der "Twilight"-Saga zu tun hat, sondern eher sehr verdächtig nach "The Legend of Zelda" aussieht. Kids der 90er werden die Grafik lieben.

Peppa: Spaß im Freizeitpark ( 3,49 Euro ): Was für Eure Kids! Dieses Lernspiel für Kinder bis fünf Jahre ist sehr niedlich und aufwendig gestaltet und immer mal wieder zum Nulltarif in den App Stores erhältlich.