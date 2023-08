iOS 17 Beta 5: Neue Live-Voicemail-Eingabeaufforderung und NameDrop-Animation

Ähnlich wie frühere iOS-Beta-Releases ist die fünfte Beta für Entwickler/innen und Tester/innen offen. Sie ist auch ein direktes Update der vierten Beta, die letzten Monat veröffentlicht wurde. Allerdings unterscheidet sich diese Beta von der öffentlichen Beta-Version.

Standardmäßige Live-Voicemail-Begrüßung macht es weniger verwirrend

Eine bemerkenswerte neue Funktion in iOS 17 ist die aktualisierte Live Voicemail. Wenn sie auf der Seite des Empfängers aktiviert ist, wird das, was der Anrufer sagt, automatisch in Echtzeit auf dem iPhone-Bildschirm des Empfängers transkribiert, bevor es als Voicemail übermittelt wird.

Was die meisten Nutzerinnen und Nutzer mit der neuen Live Voicemail verwirrt, ist die Aufforderung, die Anruferinnen und Anrufer aufzufordern, eine Nachricht nach dem Ton zu hinterlassen, damit die Gegenseite abheben kann. In der alten Notiz hieß es ausdrücklich: "Nach dem Ton sag bitte, warum du anrufst. Die Person, die du zu erreichen versuchst, nimmt vielleicht ab."

In iOS 17 Beta 5 hat Apple die Aufforderung geändert, die jetzt wie folgt lautet: "Ihr Anruf wurde an die Mailbox weitergeleitet. Die Person, die du zu erreichen versuchst, ist nicht erreichbar. Bitte nimm nach dem Ton deine Nachricht auf". Noch wichtiger ist, dass diese Nachricht nur dem Anrufer angezeigt wird, während der Empfänger die Echtzeit-Transkription zu sehen bekommt.

Eine der vielen Funktionen in iOS 17 ist NameDrop. Es ermöglicht die einfache Übertragung von Kontaktinformationen zwischen iPhones, indem die Geräte in die Nähe voneinander gebracht werden. / © nextpit

Weitere Änderungen in iOS 17 Beta 5?

Eine weitere Änderung des Updates ist die neue AirDrop- und NameDrop-Animation und der Sound, wenn ihr Dateien oder Kontaktinformationen austauscht. Abgesehen von den angenehmeren Effekten funktionieren die beiden drahtlosen Übertragungsmodi im Wesentlichen ähnlich. In der letzten Beta wurde NameDrop mit einem Schalter versehen, mit dem Ihr die Funktion in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren könnt.

Im Bereich iPhone-Speicher gibt es jetzt einen neuen Bereich, der sich mit den synchronisierten Inhalten befasst. Diese Option zeigt die Menge der Daten an, die über Eure verschiedenen Apple-Geräte synchronisiert werden. Weiterhin gibt es einen Auslöser für automatisierte Aktionen über standortbasierte Verknüpfungen wie Ankunft und Abreise, der in dieser Version zurückkehrt, nachdem er zuvor gefehlt hatte.

Fehlerbehebungen in iOS 17 Beta 5

Neben den Verbesserungen wird iOS 17 Beta 5 auch bemerkenswerte Fehlerbehebungen enthalten, die in früheren Versionen bereits verfügbar waren. So meldeten Tester:innen ein Problem bei der Anzeige der Bildschirmzeit-Analysen in den Einstellungen, das mit dem Update offenbar behoben wurde. Dasselbe gilt für die Pro-Motion-Anzeige beim Navigieren auf dem Startbildschirm.

Was die Sicherheit angeht, so wurde der beim Surfen verwendete Werbeblocker in der neuesten Beta-Version offensichtlich von seinem Fehler im Safari-Browser behoben.

Das Unternehmen aus Cupertino hat noch nicht offiziell bestätigt, wann die nächste öffentliche Beta-Version erscheinen wird. Angesichts der Verfügbarkeit der Beta 5 kann man davon ausgehen, dass wir in den nächsten Tagen eine breitere Freigabe für mehr Tester:innen sehen werden.

Habt Ihr auch vor, die Beta-Version auf Eurem Apple iPhone oder iPad auszuprobieren? Schreibt uns doch Eure Meinung zu dem Thema in den Kommentarbereich. Wir würden uns freuen.