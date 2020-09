OnePlus 8T: Schlechte Nachrichten für Fans der Pro-Modelle

Während es seit langem kein Geheimnis mehr ist, dass OnePlus auch in diesem Herbst wieder eine aktualisierte Version seines OnePlus 8 vorstellen würde, war es überraschend ruhig um ein neues Pro-Modell. Nach dem OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro und OnePlus 8 Pro hatten viele Beobachter trotz anders lautender Gerüchte weiterhin vermutet, dass es auch ein OnePlus 8T Pro geben würde.

Diese Hoffnungen wurden nun von OnePlus-CEO und Mitgründer Liu Zuoho (aka Pete Lau) ganz offiziell beendet. In seinem Weibo-Profil schreibt er, dass es in diesem Jahr kein OnePlus 8T Pro geben wird:

OnePlus-Chef Pete Lau bestätigte auf Weibo offiziell, dass es kein OnePlus 8T Pro geben wird / © Liu Zuoho/Weibo

Wie der automatisch übersetzte Text nahelegt, sollen Nutzer, die sich ein „Pro-Level-Produkt“ wünschen, weiterhin zum altbekannten OnePlus 8 Pro greifen. Das aktuelle Flaggschiff wurde erst Mitte April vorgestellt und gehört damit keinesfalls zum alten Eisen.

Des Weiteren liest sich die Nachricht des CEOs so, als wäre das Unternehmen derzeit nicht in der Lage ein 8T Pro vorzustellen, welches sich weit genug vom 8 Pro – oder auch dem kommenden OnePlus 8T – abhebt. Ein Pro-Modell des 8T wäre damit erneut ein nur inkrementelles Update des bekannten Smartphones gewesen.

OnePlus 8T: Das „geheime“ Flaggschiff

Mit der Vorstellung des OnePlus 8T am 14. Oktober 2020 hat das Unternehmen bereits ein Smartphone in Planung, welches dem bekannten 8 Pro sehr nahe kommt. So werden beispielsweise ein 120-Hertz-Display, ein Akku mit 4.500 mAh und extrem schnelles Laden per Kabel erwartet.

Das 8 Pro bietet jedoch kabelloses Laden, ein Telefoto-Objektiv, eine höher auflösende Ultraweitwinkel-Kamera und ein offizielles IP-Rating. Aktuelle Meldungen besagen, dass das OnePlus 8T auf die ersten drei dieser Features verzichten muss. Zum IP-Rating gibt es bislang keine Bestätigung.

Das Artikelbild zeigt ein OnePlus 8 Pro.

