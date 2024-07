Der Prime Day bietet zahlreiche Deals namhafter Hersteller. Mit dabei ist auch eine große Auswahl von Samsung. So gibt es hier beispielsweise die Galaxy Buds 2 Pro für weniger als 100 Euro*. Oder soll es doch lieber ein Tablet sein? Dann könnte das Galaxy Tab S6 Lite (2024) genau das Richtige für Euch sein. 42 Prozent Rabatt sorgen hier nämlich sogar für einen neuen Tiefstpreis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Neuer Tiefpreis: Dieser Prime-Day-Deal ist echt stark

Bleiben wir doch direkt mal beim Prime-Day-Preis, immerhin kann sich dieser echt sehen lassen. Statt einer unverbindlichen Preisempfehlung von 429 Euro stehen für das Galaxy Tab S6 Lite jetzt nur noch 249 Euro auf der Rechnung. Dadurch spart Ihr im direkten Vergleich gerade satte 42 Prozent. Einen größeren Nachlass gab es bisher nicht! Und das Beste: Bisher gab es die WiFi-Variante des Samsung-Tablets von 2024 nicht günstiger.

Die Technik muss sich hier auch keinesfalls verstecken. Mit einem 10,4-Zoll-Display, das mit einer Auflösung von ‎2.000 x 1.200 Pixeln glänzt, könnt Ihr bequem Eure Lieblingsserien streamen, entspannte Mal- und Spiele-Abende auf der Couch verbringen oder das Android-Tablet (Bestenliste) als Kontrolleinheit für Euer Smart Home nutzen.

Neben wirklich guter Bildqualität erwartet Euch auch Dolby Atmos beim Galaxy Tab S6 Lite. / © Amazon / Samsung

Besonders cool: Ein S Pen – also ein Stift fürs Tablet – ist im Lieferumfang direkt inklusive. Dieser erleichtert die Handhabung im Alltag und ist besonders für alle Künstler ein echtes Plus. Auch der 7.040 mAh starke Akku landet in der Pro-Spalte, während der geringe Speicher von 64 GB eher negativ anzusehen ist. Hier hilft allerdings eine microSD-Karte und so haltet Ihr ein wirklich spannendes Tablet für gerade einmal 249 Euro in den Händen.

Nur als Prime-Kunde? So kommt Ihr trotzdem an das Angebot!

Habt Ihr in den letzten Jahren das Internet gemieden und kennt den Prime Day noch nicht, gibt es hier noch einmal eine kurze Auffrischung: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft* abschließen. So profitiert Ihr von den Top-Angeboten, werdet aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten.