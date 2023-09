Samsung Galaxy Watch 6: Neuer Verschluss hält nur von 12 bis Mittags!

Samsung Galaxy Watch 6 auf der Flucht!

Die neue Samsung Galaxy Watch 6 hat neben dem größeren Display auch einen neuen Schnellverschluss erhalten. War es früher ein Art Pin, der nach rechts gedrückt werden musste, damit das Armband vom Uhrengehäuse gelöst werden konnte, so bietet das neue Armband einen Button, der nur noch gedrückt werden muss. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sowohl die Armbänder der Samsung Galaxy Watch 5 Pro (Test) und Galaxy Watch 4 und auch die neuen Armbänder mit den älteren Samsung-Uhren kompatibel bleiben.

Was sich zuerst als eine optimale Verbesserung anhört, scheint für manch einen Nutzer das genaue Gegenteil zu sein, wie nun einige reddit-Leser:innen berichten. Denn der Handgelenkknochen löst bei einem entsprechenden Umfang in regelmäßigen Abständen diesen Arretiermechanismus aus und die ab 319 Euro teure Samsung-Smartwatch kann so abfallen und unter Umständen verloren gehen.

Hier ein Beispielvideo, wie bei Minute 1:42 das Band relativ simple von der Uhr gelöst wird:

Samsung hat sich zu dem Umstand bislang nicht geäußert. Solltet auch Ihr vor dem Problem stehen, dann könnt Ihr wahlweise jedes herkömmliche 20, beziehungsweise 22 mm breite Armband mit Federstiften verwenden. Wie bereits erwähnt, könnt Ihr auch die Armbänder älterer Galaxy-Watch-Modelle verwenden.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Wer von Euch hat sich bereits die Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) zugelegt? Habt Ihr auch das Problem mit dem Schnellverschluss und wie seid Ihr bei der Gelegenheit mit der Samsung-Smartwatch zufrieden?