Legendäre In-Ear-Kopfhörer nur 99 €: Sonys WF-1000XM3 am Black Friday

NextPit Deal-Check:

Sony WF-1000XM3 für 99 Euro bei mehreren Händlern (Amazon, Media Markt, Saturn)

Bisheriger Bestpreis

Wurde zuletzt für 125 Euro angeboten

Höchste Zeit, dass wir im Rahmen unserer Deal-Checks zum Black Friday auch einmal Rücksicht auf diejenigen in unserer NextPit-Community nehmen, die Ausschau nach Kopfhörern halten. Mit den Sony WF-1000XM3 sind wir da über ein ganz ausgezeichnetes Angebot gestolpert. Sony hat seine In-Ears mit ANC vor zwei Jahren veröffentlicht und uns haben die Sony WF-1000XM3 im Test damals voll überzeugt.

Sony WF-1000XM3 mit ANC und Ladecase

Wie Ihr seht, sind die Kopfhörer unter die magische 100-Euro-Marke gesunken und auch in mehreren Stores für diesen Preis verfügbar. Sollte also einer der Deals vergriffen sein, bekommt Ihr sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch unter den anderen Links.

Lohnt sich der Kauf der Sony WF-1000XM3?

Vielleicht stellt Ihr Euch die Frage, weil Sony ja schließlich mit den Sony WF-1000XM4 bereits die direkten Nachfolger am Start hat. Ja, stimmt natürlich – aber für diese großartigen In-Ears blättert Ihr eben auch nach wie vor 249 Euro auf den Tisch. In unserem Preisverlaufs-Widget könnt Ihr sehen, dass die WF-1000XM3 erst in diesem Monat unter die 140-Euro-Marke gefallen sind und zuletzt bei etwa 125 Euro lagen. Jetzt zur Black Week geht es also nochmal deutlich runter und erreicht mit 99 Euro den bisherigen absoluten Tiefstpreis.

In unserem Test haben wir die Earbuds aus Japan mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Neben der aktiven Geräuschunterdrückung haben wir dort vor allem den tollen Klang und die lange Akkulaufzeit gelobt. Auch ohne Wireless Charging und IP-Zertifizierung sind die 99 Euro damit zweifellos ein hochattraktives Angebot, bei dem Ihr bedenkenlos zuschlagen könnt!

Die Black Week bei NextPit

Wir haben es ja angekündigt: Wenn die heißen Deals-Tage anstehen, lassen wir Euch nicht im Regen stehen und checken die wichtigsten Angebote. Mit Beiträgen wie diesem und unseren Übersichten zeigen wir Euch die lohnenswerten Black-Friday-Angebote. Aber wir informieren Euch auch in weiteren Beiträgen, damit Ihr nicht die Katze im Sack kaufen müsst.

Schaut zum Beispiel auf unsere Preis-Radar-Artikel, die wir u.a. zur Galaxy-S21-Reihe veröffentlicht haben, oder auf unsere Smartphone-Vergleiche. Zudem haben wir einige Bestlisten, in denen Ihr nach verschiedenen Kategorien sortiert einen Überblick über die besten Smartphones präsentiert bekommt.

Wir im NextPit-Team denken, dass wir Euch damit alle Werkzeuge an die Hand geben, um wirklich mit lohnenswerten Anschaffungen aus diesen Deal-Feiertagen hervorzugehen. Aber hey: Wenn Ihr glaubt, dass es da draußen Deals gibt, auf die wir dringend hinweisen sollten und die wir übersehen haben – sagt es uns in den Kommentaren!