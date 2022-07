Top-Preis: Mit tado° Starter Kit inkl. 4 Thermostate bereit für den Winter

Bei tink könnt Ihr aktuell richtig sparen! Die Summer-Deals reduzieren viele Smart-Home-Produkte, allerdings sind nicht alle Angebote wirkliche Bestpreise. Das sieht beim tado° Starter Kit mit insgesamt fünf Thermostaten allerdings anders aus. Denn hier zahlt Ihr gerade einmal 289,95 Euro für das Gesamtpaket – günstiger geht es aktuell nicht. Alle Infos in unserem Deal-Check!

Das Gas wird immer teurer. Leider ist diese Aussage vor allem im Jahr 2022 so wahr wie nie zuvor. Denn uns erwartet ein Winter, in dem wir uns auf extreme Gaskosten einstellen müssen. Umso besser also, wenn Ihr vorab bereits Vorkehrungen getroffen habt, um dem Kostenschock vorzubeugen. Eine dieser Maßnahmen sind beispielweise smarte Thermostate, und genau diese findet Ihr aktuell zum Bestpreis bei tink.de.

Affiliate Angebot tado° Starter Kit V3 + 4 Thermostate Inklusive einer tado° Bridge

Das Bundle besteht aus dem tado° Starter Kit und vier zusätzlichen Thermostaten. Somit könnt Ihr die smarten Gadgets an bis zu fünf Heizkörpern anbringen, da bereits ein Thermostat im Starter Kit enthalten ist. Darüber hinaus findet Ihr eine passende Bridge im Lieferumfang. Mit dieser könnt Ihr die jeweiligen Räume ganz bequem über Euer Smartphone ansteuern. Ihr bindet die smarten Thermostate außerdem ohne Probleme in Euer Smart Home ein und steuert diese dann via Sprachbefehl.

Lohnt sich der Kauf des tado°-Bundles auf tink.de?

Die wichtigste Frage, die Ihr Euch stellen solltet, ob Ihr smarte Thermostate wirklich benötigt. Solltet Ihr das mit einem klaren "Ja!" beantworten, ist das Angebot wirklich gut. Denn so günstig war das Gesamtpaket bisher noch nicht zu haben. In der Regel zahlt Ihr für die vier zusätzlichen Thermostate bereits 299 Euro. Somit schenkt Euch tink.de quasi das Starter Kit bei diesem Deal.

Doch nicht nur die tado°-Angebote sind interessant. So zahlt Ihr zum Beispiel den aktuellen Tiefstpreis für ein Google Klingel-Bundle mit dem passenden Nest Hub. Oder spart richtig Geld beim Kauf eines Mähroboters. Ein Blick in die Produktpalette lohnt sich also, allerdings solltet Ihr unbedingt die Preise anderer Angebote vorab vergleichen, damit Ihr nicht unnötig Geld bezahlt für vermeintlich gute Angebote. Oder Ihr schaut regelmäßig auf NextPit vorbei, da wir Euch die besten Deals präsentieren.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Thermostate interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu herkömmlicheren Mitteln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!